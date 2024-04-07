На ТОТ ворог проводить злагодження та готується до штурмів на Запорізькому напрямку, - речник "Легіону Свободи"
Речник "Легіону Свободи" Костянтин Денисов із Запорізького напрямку розповів, що російські окупанти з понеділка, ймовірно, спробують знову посилити штурмові дії для того, щоб відбити позиції, які вони втратили впродовж другої половини 2023 року
Про це він сказав у ранковому етері Еспресо.
"Перебуваємо в Запорізькій області хлопці-свободівці виконують задачі. Новини які? - ворог трошки пригальмував свої піхотні атаки, але це ні про що поки не говорить. Перевели вони акцент на удари авіації й артилерією, працюють безперестанку - не дуже інтенсивно, як у попередні дні, одначе постійно на загал", - пояснює військовий.
За його словами, російські окупанти намагаються закріпитися на тих шматочках території, які їм вдалося відбити.
"І надалі планують проводити штурмові дії, тому що є в нас інформація, що на полігонах на тимчасово окупованій території Запорізької області проводять вони бойове злагодження, підготовку штурмових підрозділів, відповідно там у нас з понеділка буде сонячна суха погода і вони спробують знову посилити, активізувати штурмові дії для того, щоб відбити загалом ті позиції, які вони втратили впродовж другої половини 2023 року", - переконаний речник "Легіону Свободи".
На запитання щодо найгарячіших точок на Запорізькому напрямку, Денисов відповідає, що всюди, оскільки артилерія та авіація активізувалася всюди, адже окупанти накопичили сили та мають постачання боєкомплекту. Водночас українські Сили оборони перейшли в активну оборону.
"Зараз на їхньому боці ініціатива, вони більше проводять наступальні дії, тобто зараз грубо кажучи вони дзеркально роблять все те, що робили ми під час наступальної операції в другій половині 2023 року. Зараз вони нас продавлюють, видавлюють, тиснуть, совають сіру зону в нашу сторону, потихеньку вигризають окопи, опорні пункти. Знову ж таки, вкрай рідко їм вдається щось відбити й закріпитися, але роблять. Навіть кількасотметрові просування вони просто завалюють трупаками й артилерією, плюс авіація постійно бомбить наші позиції", - підсумував речник "Легіону Свободи".
Довідково. "Легіон Свободи" - комбатантське об'єднання усіх членів партії ВО "Свобода", які в складі Збройних Сил України, Національної гвардії, спецпідрозділів МВС та добровольчих батальйонів беруть участь у російсько-українській війні. Створене у лютому 2015 рішенням XXX з'їзду ВО "Свобода"
- Раніше стало відомо, що російські терористи активно використовують гольф-кари, багі, а також квадроцикли для наступу на Запорізькому напрямку, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
- Також Денисов розповідав, що українські захисники зіштовхуються з інтенсивними атаками ворога під прикриттям авіації та артилерії.
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