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Напружена ситуація на Запорізькому напрямку: речник "Легіону Свободи" Денисов розповів про штурми ворога та будівництво фортифікацій

23 березня, 2024 субота
09:29
Війна з Росією командир роти 71-ї ОЄБр розповів про успішний штурм ворожих позицій на Запоріжжі

Речник "Легіону Свободи" Костянтин Денисов прокоментував події на Запорізькому напрямку, де українські захисники зіштовхуються з інтенсивними атаками ворога під прикриттям авіації та артилерії

Про це він сказав у ранковому етері Еспресо.

"На Запорізькому напрямку перебувають бійці "Легіону Свободи" - ситуація напружена і складна, ворог пре під прикриттям авіації, артилерії, їхня штурмова піхота тисне на нас, продавлює, намагається видавити із займаних позицій. Артилерійські дуелі постійно й росіяни тупо завалюють артою та їхня авіація постійно бомбить позиції Сил оборони, намагається полювати за технікою. На загал ситуація вкрай напружена і складна, ворог реального поставив собі за мету відвоювати всі ділянку і позиції, які вони втратили під час наступальної операції українських сил в другій половині 2023 року", - пояснив боєць.

Стосовно захисних споруд і позицій Денисов пояснив, що триває облаштування фортифікацій на території Запорізької області.

"Звісно, не в ідеальному темпі. Ми маємо розуміти, що є певні ті чи інші об'єктивні обставини,  які на це впливають, там, де стоять наші хлопці, вони окопуються і риють собі усі ці захисні фортифікації, але знову ж таки ми маємо розуміти, що росіяни теж то все контролюють, їхні безпілотники, як комарі, висять над головою наших хлопців і відповідно по окопах, по піхоті працюють безпілотниками, опорніки (позиції,- ред.) накривають градами (РСЗВ "Град", - ред.), підганяють "солнцепеки" (тяжка вогнемета система ТОС-1А, - ред.) й неодноразово. Плюс до того, ми маємо розуміти, що Запорізька область - переважно степ і часто-густо доводиться захисні фортифікації рити посеред голого поля", - пояснив військовий.

Водночас речник "Легіону Свободи" додав, що у ворога не бракує артилерії та засобів радіоелектронної боротьби, а по безпілотниках паритет.

Довідково. "Легіон Свободи" - комбатантське об'єднання усіх членів партії ВО "Свобода", які в складі Збройних Сил України, Національної гвардії, спецпідрозділів МВС та добровольчих батальйонів беруть участь у російсько-українській війні. Створене у лютому 2015 рішенням XXX з'їзду ВО "Свобода"

  • Раніше стало відомо, що російські терористи активно використовують гольф-кари, багі, а також квадроцикли для наступу на Запорізькому напрямку, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
Теги:
Новини
Свобода
військові
ЗСУ
Запорізька область
Військові новини
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