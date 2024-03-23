Напружена ситуація на Запорізькому напрямку: речник "Легіону Свободи" Денисов розповів про штурми ворога та будівництво фортифікацій

Про це він сказав у ранковому етері Еспресо.

"На Запорізькому напрямку перебувають бійці "Легіону Свободи" - ситуація напружена і складна, ворог пре під прикриттям авіації, артилерії, їхня штурмова піхота тисне на нас, продавлює, намагається видавити із займаних позицій. Артилерійські дуелі постійно й росіяни тупо завалюють артою та їхня авіація постійно бомбить позиції Сил оборони, намагається полювати за технікою. На загал ситуація вкрай напружена і складна, ворог реального поставив собі за мету відвоювати всі ділянку і позиції, які вони втратили під час наступальної операції українських сил в другій половині 2023 року", - пояснив боєць.

Стосовно захисних споруд і позицій Денисов пояснив, що триває облаштування фортифікацій на території Запорізької області.

"Звісно, не в ідеальному темпі. Ми маємо розуміти, що є певні ті чи інші об'єктивні обставини, які на це впливають, там, де стоять наші хлопці, вони окопуються і риють собі усі ці захисні фортифікації, але знову ж таки ми маємо розуміти, що росіяни теж то все контролюють, їхні безпілотники, як комарі, висять над головою наших хлопців і відповідно по окопах, по піхоті працюють безпілотниками, опорніки (позиції,- ред.) накривають градами (РСЗВ "Град", - ред.), підганяють "солнцепеки" (тяжка вогнемета система ТОС-1А, - ред.) й неодноразово. Плюс до того, ми маємо розуміти, що Запорізька область - переважно степ і часто-густо доводиться захисні фортифікації рити посеред голого поля", - пояснив військовий.

Водночас речник "Легіону Свободи" додав, що у ворога не бракує артилерії та засобів радіоелектронної боротьби, а по безпілотниках паритет.

Довідково. "Легіон Свободи" - комбатантське об'єднання усіх членів партії ВО "Свобода", які в складі Збройних Сил України, Національної гвардії, спецпідрозділів МВС та добровольчих батальйонів беруть участь у російсько-українській війні. Створене у лютому 2015 рішенням XXX з'їзду ВО "Свобода"