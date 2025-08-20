Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
На ТОТ Запоріжжя і Херсонщини стався повний блекаут, - ЗМІ

Ольга Бабишена
20 серпня, 2025 середа
08:04
Увечері 19 серпня на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей стався повний блекаут

Про це інформує РІА Південь. 

Вказано, що о 22:30 світло зникло у тимчасово окупованому Мелітополі. Згодом стало відомо, що електрики також немає на ТОТ Запорізької та Херсонської областей. Крім того, у більшості населених пунктів зник зв'язок. 

Окупаційний "губернатор" Запорізької області Євген Балицький заявив, що, мовляв, електропостачання відсутнє через нібито атаку БПЛА по високовольтному обладнанню.

За даними ЗМІ, близько опівночі світло з'явилося в Якимівці Мелітопольського району, у Мелітополь світло повернули під ранок, але частково відсутня вода. 

  • 5 червня на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей були уражені три великі підстанції окупантів, що спричинило блекаут на ТОТ. 
Новини
Мелітополь
Херсонщина
окуповані території
Запорізька область
блекаут
Енергетика
