На ТОТ Запоріжжя і Херсонщини стався повний блекаут, - ЗМІ

Про це інформує РІА Південь.

Вказано, що о 22:30 світло зникло у тимчасово окупованому Мелітополі. Згодом стало відомо, що електрики також немає на ТОТ Запорізької та Херсонської областей. Крім того, у більшості населених пунктів зник зв'язок.

Окупаційний "губернатор" Запорізької області Євген Балицький заявив, що, мовляв, електропостачання відсутнє через нібито атаку БПЛА по високовольтному обладнанню.

За даними ЗМІ, близько опівночі світло з'явилося в Якимівці Мелітопольського району, у Мелітополь світло повернули під ранок, але частково відсутня вода.