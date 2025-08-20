На ТОТ Запоріжжя і Херсонщини стався повний блекаут, - ЗМІ
Увечері 19 серпня на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей стався повний блекаут
Про це інформує РІА Південь.
Вказано, що о 22:30 світло зникло у тимчасово окупованому Мелітополі. Згодом стало відомо, що електрики також немає на ТОТ Запорізької та Херсонської областей. Крім того, у більшості населених пунктів зник зв'язок.
Окупаційний "губернатор" Запорізької області Євген Балицький заявив, що, мовляв, електропостачання відсутнє через нібито атаку БПЛА по високовольтному обладнанню.
За даними ЗМІ, близько опівночі світло з'явилося в Якимівці Мелітопольського району, у Мелітополь світло повернули під ранок, але частково відсутня вода.
- 5 червня на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей були уражені три великі підстанції окупантів, що спричинило блекаут на ТОТ.
