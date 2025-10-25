На трьох запорізьких напрямках суттєвих змін лінії фронту немає, - Сили оборони Півдня

Про це розповів полковник, речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин в етері Еспресо.

"Я вам скажу, що лінія бойового зіткнення, лінія фронту - це, в принципі, явище динамічне, яке змінюється доволі часто, але такої частої зміни на Запорізькому напрямку в нас немає. На трьох запорізьких напрямках, вірніше, зокрема, за два відповідають Сили оборони Півдня - це Оріхівський і Гуляйпільський фактично змін за останній час ми як якихось суттєвих не бачимо", - сказав він.

Волошин зазначив, що РФ намагається проводити штурмові дії.

"Наприклад, вчора був запеклий бій на Оріхівському напрямку, стрілецький бій. Противник постійно намагається підійти до селища Степногірськ. Він якраз діє по берегу колишнього Каховського водосховища, там де такі населені пункти як Кам'янське, Плавні, Приморське. Він намагається пройти там і далі рухатись в бік Степногірська. Крім того, біля населеного пункту Степове - це з іншого боку, це зі сходу від Степногірська", - наголосив речник.

Полковник розповів, що росіяни відкрили інший напрямок і теж намагається проводити штурмові дії, захоплювати наші позиції, просуватись далі.

"Проте просування у нього немає. Зараз тактика - це вогневий вплив і повне знищення позицій і тих будівель, які є в тих чи інших населених пунктах. І лише після цього їх штурмові групи намагаються зайти на ці позиції. Але ми їх знищуємо, ми знаємо цю тактику. Крім того, біля Степногірська доволі активно ворог застосовує тактику інфільтрації, тобто таємне приховане проникнення нам в тил. Але і тут діють наші групи, які проводять пошуково-ударні дії і знищують ці групи, які прагнуть просочитись нам за спину", - сказав Волошин.

Він повідомив, що нещодавно противник провів масований штурм із застосуванням бронетехніки, із застосуванням танків і цілими штурмовими взводами.

"Біля Оріхова з декількох напрямків, зокрема, це з напрямку Щербаки, з напрямку Данилівка, Новоандріївка, і там, де Мала Токмачка, декілька груп ворога одночасно штурмували. Проте противник зазнав значних втрат і жодної позиції ми не втратили, жодного просування його не було. Тому в нас доволі неспокійно і це говорить про те, що якщо ми дивимось статистику кількості і ударів дронами, і артилерійських обстрілів, і боєприпасів, яких противник застосовує під час цих артилерійських обстрілів, то ця цифра постійно повзе вгору, грубо кажучи. Наприклад, порівнюючи з минулим там місяцем, з вереснем, в жовтні кількість застосувань дронів-камікадзе збільшилась на 15-20%. Це ж саме стосується і кількості артилерійських обстрілів", - зазначив речник.