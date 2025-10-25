Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Війна з Росією На трьох запорізьких напрямках суттєвих змін лінії фронту немає, - Сили оборони Півдня
Ексклюзив

На трьох запорізьких напрямках суттєвих змін лінії фронту немає, - Сили оборони Півдня

Євген Козярін
25 жовтня, 2025 субота
10:59
Війна з Росією ЗСУ

Зараз тактика росіян - це вогневий вплив і повне знищення позицій і будівель, які є в населених пунктах. І лише після цього їх штурмові групи намагаються зайти на ці позиції

Зміст

Про це розповів полковник, речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин в етері Еспресо.

"Я вам скажу, що лінія бойового зіткнення, лінія фронту - це, в принципі, явище динамічне, яке змінюється доволі часто, але такої частої зміни на Запорізькому напрямку в нас немає. На трьох запорізьких напрямках, вірніше, зокрема, за два відповідають Сили оборони Півдня - це Оріхівський і Гуляйпільський фактично змін за останній час ми як якихось суттєвих не бачимо", - сказав він.

Волошин зазначив, що РФ намагається проводити штурмові дії. 

"Наприклад, вчора був запеклий бій на Оріхівському напрямку, стрілецький бій. Противник постійно намагається підійти до селища Степногірськ. Він якраз діє по берегу колишнього Каховського водосховища, там де такі населені пункти як Кам'янське, Плавні, Приморське. Він намагається пройти там і далі рухатись в бік Степногірська. Крім того, біля населеного пункту Степове - це з іншого боку, це зі сходу від Степногірська", - наголосив речник.

Полковник розповів, що росіяни відкрили інший напрямок і теж намагається проводити штурмові дії, захоплювати наші позиції, просуватись далі. 

"Проте просування у нього немає. Зараз тактика - це вогневий вплив і повне знищення позицій і тих будівель, які є в тих чи інших населених пунктах. І лише після цього їх штурмові групи намагаються зайти на ці позиції. Але ми їх знищуємо, ми знаємо цю тактику. Крім того, біля Степногірська доволі активно ворог застосовує тактику інфільтрації, тобто таємне приховане проникнення нам в тил. Але і тут діють наші групи, які проводять пошуково-ударні дії і знищують ці групи, які прагнуть просочитись нам за спину", - сказав Волошин.

Він повідомив, що нещодавно противник провів масований штурм із застосуванням бронетехніки, із застосуванням танків і цілими штурмовими взводами.

"Біля Оріхова з декількох напрямків, зокрема, це з напрямку Щербаки, з напрямку Данилівка, Новоандріївка, і там, де Мала Токмачка, декілька груп ворога одночасно штурмували. Проте противник зазнав значних втрат і жодної позиції ми не втратили, жодного просування його не було. Тому в нас доволі неспокійно і це говорить про те, що якщо ми дивимось статистику кількості і ударів дронами, і артилерійських обстрілів, і боєприпасів, яких противник застосовує під час цих артилерійських обстрілів, то ця цифра постійно повзе вгору, грубо кажучи. Наприклад, порівнюючи з минулим там місяцем, з вереснем, в жовтні кількість застосувань дронів-камікадзе збільшилась на 15-20%. Це ж саме стосується і кількості артилерійських обстрілів", - зазначив речник.

Теги:
російська армія
ЗСУ
Запорізька область
Військові новини
Інформаційний марафон ВЧ
Читайте також:
Генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос
Автор Оксана Ліховід
23 жовтня, 2025 четвер
Наразі Путін знімає останню сорочку, щоб реалізувати своє бажання створити рокадну дорогу на сході, - генерал-майор запасу ЗСУ Кривонос
Автор Юрій Мартинович
21 жовтня, 2025 вiвторок
Як ім'я "торговця смертю" стало символом людської величі: 192 роки від народження Альфреда Нобеля
Автор Марія Музиченко
24 жовтня, 2025 п'ятниця
РФ атакувала Україну дронами: на Кропивниччині під ударом була критична інфраструктура, 19 населених пунктів опинилися без світла
Київ
+9.9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.76
    Купівля 41.76
    Продаж 42.24
  • EUR
    Купівля 48.49
    Продаж 49.2
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
25 жовтня
11:54
Дональд Трамп
Трамп скасував екологічні обмеження часів Байдена для мідеплавильних заводів у США
11:35
Ексклюзив
на фото Павлоград
Ситуація в напрямку Павлограда нестабільна, але вона не критична, - депутатка Дніпропетровської облради
11:31
Хорватія
Хорватія відновлює обов’язкову військову службу на ті загроз з боку РФ
10:49
школа в окупації
Намагаються нав'язати викривлений пропагандою світогляд: Кремль розробив методичку для впливу на дітей на ТОТ
10:31
РФ атакувала Україну дронами та балістичними ракетами: у Києві спалахнули пожежі, загинула людина, є постраждалі
10:23
Огляд
Карта бойових дій за 18-25 жовтня
Карта бойових дій за період 18-25 жовтня: відбили центр Покровська, але ворог наступає на Покровське на Дніпровщині
10:15
Сі Цзіньпін та Дональд Трамп на зустрічі в Пекіні, листопад 2017 року
Трамп планує обговорити з Сі Цзіньпіном агресію РФ проти України
10:13
Ексклюзив
Путін на штабній нараді у Курській області РФ (березень 2025 року)
У Путіна тривають чистки, - російський опозиційний політексперт Морозов
10:02
OPINION
Дональд Трамп і "коаліція охочих"
10:00
Ексклюзив
Веслі Кларк
Якщо Україна буде дестабілізована, постраждає вся Європа, - генерал армії США Кларк
09:56
Франція
У Сухопутних військах Франції заявили про готовність розгорнути сили в Україні у 2026 році
09:05
ЗСУ, ППО
Сили ППО знешкодили 50 БПЛА та 4 балістичні ракети, якими РФ атакувала Україну
08:52
Рубль подешевшав
У Росії масово затримують зарплати: в розвідці заявляють, що борги зросли вчетверо за рік
08:13
Оновлено
Генштаб, ЗСУ, фронт
Минулої доби на фронті зафіксували 141 бій: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 52 штурми
08:05
Огляд
Як Європа ввійшла у війну, роман, заборонений в КНР і бестселер у борг – 5 книг з неймовірними пригодами
08:02
OPINION
Чому одні країни підтримують Україну, а інші ні?
07:38
Призведе до падіння боєздатності ворога: партизани допомогли Силам оборони знищити рембазу окупантів на Херсонському напрямку
07:23
Картина Пабло Пікассо "Бюст жінки в квітчастому капелюсі"
Картину Пікассо "Бюст жінки в квітчастому капелюсі" продали на паризькому аукціоні за $31 млн
06:57
Втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 910 військових, 15 артсистем і 4 танки
06:49
литва кордон
Литва закрила аеропорти та пункти пропуску на кордоні з Білоруссю через повітряні кулі з контрабандою
01:03
Військова омбудсменка Решетилова закликала до детального розслідування загибелі чоловіка після мобілізації у Києві
00:28
тіньовий флот росії
Танкер "тіньового флоту" РФ перевантажив пальне біля узбережжя Малайзії, ймовірно китайському судну, - Bloomberg
2025, п'ятниця
24 жовтня
22:30
президент Колумбії Густаво Петро
США запровадили санкції проти президента Колумбії Петро
21:54
"Безпека й оборона, енергетика і підтримка прифронтових регіонів": Свириденко відзвітувала про перші 100 днів роботи свого уряду
21:15
Ексклюзив
Володимир Путін
Трамп заліз в гаманець Путіна, - Чалий
21:06
Ексклюзив
Трамп і Путін
Набір інструментів, які є у США щодо Кремля, буде реалізований, - російський опозиційний політексперт Морозов
21:03
Володимир Зеленський
"Буде більше санкцій проти Росії": Зеленський заявив, що на зустрічі Коаліції охочих погодили непублічні рішення, "які можуть нам сильно допомогти"
20:50
Саміт ЄС, Марк Рютте
"У Путіна закінчуються гроші, ідеї та солдати": Рютте за підсумками зустрічі Коаліції охочих заявив, що тиск на РФ слід посилювати
20:21
Близький Схід Ємен нафта
Індія після санкцій проти нафтових компаній РФ закупила сировину з Близького Сходу й США, – Bloomberg
20:02
OPINION
Спроба футурології. Чиєю буде ця земля?
19:57
Оновлено
ФК "Епіцентр"
"Епіцентр" переміг "Олександрію", "Верес" та "Зоря" зіграли внічию: результати й розклад матчів 10-го туру УПЛ
19:44
Оновлено
Володимир Зеленський, Кір Стармер та Марк Рютте (зліва - направо)
У Лондоні відбулася зустріч Коаліції охочих: Британія передає Україні 5 тис. ракет ППО, Франція пообіцяла нові винищувачі Mirage
19:35
Ексклюзив
Європейська площа в Одесі
Мета Росії - захоплення Одеси й для цього вони роблять дві речі, - генерал армії США Кларк
19:33
Мая Санду призначила новим премʼєром Молдови бізнесмена Александру Мунтяну, який 20 років прожив в Україні
19:17
Тетяна Чорновол
"Для мене вигадали цілий букет покарань рівня батальйону, бригади, а тепер і вище": військовослужбовиця Тетяна Чорновол після відмови від депутатства
19:12
Огляд
Яна Суворова
На момент викрадення їй було лише 19: у Росії засудили до 14 років колонії адміністраторку каналу "Мелітополь – це Україна" Яну Суворову
18:39
Суд в США висунув вбивці українки Ірини Заруцької обвинувачення: йому загрожує смертна кара
18:11
військовий квиток, мобілізація
"Електронний ТЦК": Уряд впровадив автоматичне продовження відстрочок та дозволив подавати документи на їх оформлення через ЦНАП
18:06
Ексклюзив
Військова Європа
Війна досягла того моменту, коли Європі доведеться визнати лише два сценарії, - російський опозиційний політексперт Морозов
18:00
OPINION
Туман переговорів
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV