На війні в Україні загинув 22-річний доброволець із Польщі Томаш Сенкала
У Києві на Байковому кладовищі попрощалися із 22-річним польським добровольцем Томашем Сенкалою, який загинув на Луганщині
Про це повідомляє RMF24.
Томаш Марчін Сенкала був військовослужбовцем Легіону інтернаціональної територіальної оборони України.
Він народився 1 вересня 2001 року. Восени 2023 року Томаш Сенкала вступив до легіону Міжнародної територіальної оборони України. Герой загинув на полі бою 13 липня в селищі Діброва Сєвєродонецького району Луганської області.
Прощання із військовим відбулося у суботу, 20 липня. Панахиду справив військовий капелан.
"У кожного в житті свій шлях і свій хрест. Мабуть, немає нічого почеснішого і самовідданішого, ніж служба в армії на захист правди, добра і свободи. Сьогодні ми прощаємося з нашим другом і товаришем Томашем, який віддав своє життя за свободу і справедливість", - наголосив капелан.
Воїна поховають у рідному місті Люблінському воєводстві.
- 15 липня повідомлялося, що у боях за Україну загинув доброволець з Грузії Зураб Іашвілі. Він помер у Львівському військовому госпіталі після отриманого на фронті поранення.
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