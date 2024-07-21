На війні в Україні загинув 22-річний доброволець із Польщі Томаш Сенкала

Про це повідомляє RMF24.

Томаш Марчін Сенкала був військовослужбовцем Легіону інтернаціональної територіальної оборони України.

Він народився 1 вересня 2001 року. Восени 2023 року Томаш Сенкала вступив до легіону Міжнародної територіальної оборони України. Герой загинув на полі бою 13 липня в селищі Діброва Сєвєродонецького району Луганської області.

Прощання із військовим відбулося у суботу, 20 липня. Панахиду справив військовий капелан.

"У кожного в житті свій шлях і свій хрест. Мабуть, немає нічого почеснішого і самовідданішого, ніж служба в армії на захист правди, добра і свободи. Сьогодні ми прощаємося з нашим другом і товаришем Томашем, який віддав своє життя за свободу і справедливість", - наголосив капелан.

Воїна поховають у рідному місті Люблінському воєводстві.