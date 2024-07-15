На фронті в Україні загинув грузинський доброволець Зураб Іашвілі
У боях за Україну загинув ще один доброволець з Грузії Зураб Іашвілі. Він помер у Львівському військовому госпіталі після отриманого на фронті поранення
Про це повідомляє видання "Грузія Online".
"Ще один грузинський воїн загинув в Україні. Після поранення він довго мучився, але, на жаль, не вижив. Він помер у Львівському військовому госпіталі. Зураб Іашвілі - Слава твоїй героїчній душі, брате", - повідомив побратим загиблого добровольця Вано Надірадзе.
Інших деталей про смерть соратника не розкрив.
Видання зазначає, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули понад 60 грузинських добровольців.
- На початку червня під час бойових дій в Україні загинув грузинський боєць Хвіча Гвінджішвілі, який воював на Харківському напрямку.
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