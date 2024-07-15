На фронті в Україні загинув грузинський доброволець Зураб Іашвілі

Про це повідомляє видання "Грузія Online".

"Ще один грузинський воїн загинув в Україні. Після поранення він довго мучився, але, на жаль, не вижив. Він помер у Львівському військовому госпіталі. Зураб Іашвілі - Слава твоїй героїчній душі, брате", - повідомив побратим загиблого добровольця Вано Надірадзе.

Інших деталей про смерть соратника не розкрив.

Видання зазначає, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули понад 60 грузинських добровольців.