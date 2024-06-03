На війні в Україні загинув грузинський доброволець Хвіча Гвінджішвілі
Під час бойових дій в Україні загинув грузинський боєць Хвіча Гвінджішвілі, який воював на Харківському напрямку
Про це повідомив грузинський активіст Гіга Макарашвілі.
За його словами, Хвіча Гвінджішвілі загинув сьогодні, 3 червня, на Харківському напрямку.
"Він зателефонував мені 2 дні тому, сказав: "Я не помру, поки ти не приїдеш, ти повинен влаштувати мені гарну відпустку"", - написав Гіга Макарашвілі.
Грузинська філія Радіо Свобода пише, що на сьогодні внаслідок військової агресії Росії загинуло понад 60 грузинських бійців.
- Минулого року під час бойових дій в Україні загинув грузинський боєць Іраклі Курцікідзе.
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