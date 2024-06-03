На війні в Україні загинув грузинський доброволець Хвіча Гвінджішвілі

Про це повідомив грузинський активіст Гіга Макарашвілі.

За його словами, Хвіча Гвінджішвілі загинув сьогодні, 3 червня, на Харківському напрямку.

"Він зателефонував мені 2 дні тому, сказав: "Я не помру, поки ти не приїдеш, ти повинен влаштувати мені гарну відпустку"", - написав Гіга Макарашвілі.

Грузинська філія Радіо Свобода пише, що на сьогодні внаслідок військової агресії Росії загинуло понад 60 грузинських бійців.