На війні з Росією загинув італійський доброволець, який вважався зниклим безвісти

Про це повідомляє італійське видання ANSA.

На війні з російськими загарбниками загинув 34-річний італійський доброволець, уродженець Риму Лука Чекка. Про нього не було інформації з 2024 року.

Новина про його смерть була оголошена на сторінці Memorial International Volunteer for Ukraine у facebook, присвяченій пам'яті іноземців, які загинули в Україні.

"Наш любий італійський побратим Лука Чекка, який служив в Україні добровольцем, загинув на полі бою. Честь, слава та вдячність нашому братові", – йдеться у дописі.

Лука Чекка народився в Римі. Його смерть підтвердили джерела, знайомі з цим питанням. Лука Чекка офіційно вважався зниклим безвісти з грудня 2024 року. Інші джерела повідомляють, що він загинув, воюючи в Донецьку, який де-факто був анексований Росією.

Чекка — дев'ятий італієць, який загинув у війні в Україні, після Томаса Д'Альби, Антоніо Омара Дріді, Мануеля Мамелі, Анджело Костанци, Массіміліано Галлетті, Еліа Пуццолу (який перейшов на бік проросійських сил), Бенджаміна Джорджо Галлі та Еді Онгаро.