Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією На війні з Росією загинув італійський доброволець, який вважався зниклим безвісти

На війні з Росією загинув італійський доброволець, який вважався зниклим безвісти

Дар'я Тарасова
25 серпня, 2025 понедiлок
13:35
Війна з Росією

Уродженець Риму Лука Чекка, який пішов на війну з Росією добровольцем і воював на боці української армії, загинув на полі бою у 34-річному віці

Зміст

Про це повідомляє італійське видання ANSA.

На війні з російськими загарбниками загинув 34-річний італійський доброволець, уродженець Риму Лука Чекка. Про нього не було інформації з 2024 року.

Новина про його смерть була оголошена на сторінці Memorial International Volunteer for Ukraine у facebook, присвяченій пам'яті іноземців, які загинули в Україні.

"Наш любий італійський побратим Лука Чекка, який служив в Україні добровольцем, загинув на полі бою. Честь, слава та вдячність нашому братові", – йдеться у дописі.

Лука Чекка народився в Римі. Його смерть підтвердили джерела, знайомі з цим питанням. Лука Чекка офіційно вважався зниклим безвісти з грудня 2024 року. Інші джерела повідомляють, що він загинув, воюючи в Донецьку, який де-факто був анексований Росією.

Чекка — дев'ятий італієць, який загинув у війні в Україні, після Томаса Д'Альби, Антоніо Омара Дріді, Мануеля Мамелі, Анджело Костанци, Массіміліано Галлетті, Еліа Пуццолу (який перейшов на бік проросійських сил), Бенджаміна Джорджо Галлі та Еді Онгаро.

 

Теги:
Новини
Світ
Україна
Італія
військові
Військові новини
ЗСУ загиблі
