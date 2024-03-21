"На все були лічені секунди": стрілець-зенітник розповів про збиття ракети під час атаки РФ 21 березня
Стрілець-зенітник бригади "Буревій" розповів про збиття крилатої ракети, якою росіяни намагались атакувати Київ зранку четверга, 21 березня
Про це пише МВС.
Там розповіли, що нацгвардієць Олексій - стрілець-зенітник бригади "Буревій". Він служить у складі мобільної вогневої групи та разом з побратимами захищає українські міста під час російських атак з повітря.
Олексій розповів, як збив крилату ракету, що прямувала на столицю.
"Я вибіг на позицію. Оцінивши обстановку, виявив ціль візуально в тепловізійний приціл, провів її захоплення та здійснив пуск ракети. На все у мене було буквально лічені секунди. Але після пуску через якусь мить я побачив, як ракета вибухнула", - розповів боєць.
-
Ворог у ніч на 21 березня здійснив масовану повітряну атаку на Україну. Ракети рухалися у напрямку західних областей, а відтак більшість з них повернули на Київ. У столиці та області працювала ППО.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.77 Купівля 38.77Продаж 39.25
- EUR Купівля 42.22Продаж 42.95
- Актуальне
- Важливе