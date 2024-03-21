"На все були лічені секунди": стрілець-зенітник розповів про збиття ракети під час атаки РФ 21 березня

Про це пише МВС.

Там розповіли, що нацгвардієць Олексій - стрілець-зенітник бригади "Буревій". Він служить у складі мобільної вогневої групи та разом з побратимами захищає українські міста під час російських атак з повітря.

Олексій розповів, як збив крилату ракету, що прямувала на столицю.

"Я вибіг на позицію. Оцінивши обстановку, виявив ціль візуально в тепловізійний приціл, провів її захоплення та здійснив пуск ракети. На все у мене було буквально лічені секунди. Але після пуску через якусь мить я побачив, як ракета вибухнула", - розповів боєць.