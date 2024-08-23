На вулицях окупованого Донецька партизани намалювали прапори України

Про це повідомляє рух "Жовта стрічка".

"Прапор України сьогодні прикрашає всі куточки Донецьку! Бо боротьба триває! Бо Донецьк - це Україна!" - наголосили партизани.

Вони висловили вітання з Днем Державного прапора.

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"Не ганчірки в триколорі, що наші активісти вчора завзято палили у всіх куточках окупованих територій, а символу свободу. Символу, який ми ніколи не проміняємо на жоден інший", - йдеться у повідомленні.

Підпілля опублікувало світлини з району шахти Заперевальної, вулиці Антропова, площі неподалік 122-ї гімназії, вулиці Данилевського, вулиці Горностаївської у Донецьку, де з'явились намальовані українські прапори.

Фото: https://t.me/yellowribbon_ua

Фото: https://t.me/yellowribbon_ua

"Вся Україна святкує День прапору, і Донецьк – наш прекрасний, міцний Донецьк – у підпіллі святкує разом з нею", - наголосили партизани.

Фото: https://t.me/yellowribbon_ua

Фото: https://t.me/yellowribbon_ua

Фото: https://t.me/yellowribbon_ua

Фото: https://t.me/yellowribbon_ua