На вулицях окупованого Донецька партизани намалювали прапори України
23 серпня, у День Державного прапора, українське підпілля в тимчасово окупованому Донецьку намалювало в різних куточках міста прапори України
Про це повідомляє рух "Жовта стрічка".
"Прапор України сьогодні прикрашає всі куточки Донецьку! Бо боротьба триває! Бо Донецьк - це Україна!" - наголосили партизани.
Вони висловили вітання з Днем Державного прапора.
Читайте також: Україна відзначає День Державного прапора
"Не ганчірки в триколорі, що наші активісти вчора завзято палили у всіх куточках окупованих територій, а символу свободу. Символу, який ми ніколи не проміняємо на жоден інший", - йдеться у повідомленні.
Підпілля опублікувало світлини з району шахти Заперевальної, вулиці Антропова, площі неподалік 122-ї гімназії, вулиці Данилевського, вулиці Горностаївської у Донецьку, де з'явились намальовані українські прапори.
Фото: https://t.me/yellowribbon_ua
Фото: https://t.me/yellowribbon_ua"Вся Україна святкує День прапору, і Донецьк – наш прекрасний, міцний Донецьк – у підпіллі святкує разом з нею", - наголосили партизани.
Фото: https://t.me/yellowribbon_ua
Фото: https://t.me/yellowribbon_ua
Фото: https://t.me/yellowribbon_ua
Фото: https://t.me/yellowribbon_ua
- Партизани провели розвідку 15-ї бригади радіаційного, хімічного та біологічного захисту Чорноморського флоту РФ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.05 Купівля 41.05Продаж 41.5
- EUR Купівля 45.54Продаж 46.18
- Актуальне
- Важливе