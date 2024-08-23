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У Криму партизани виявили спецтехніку бригади радіаційного, хімічного та біологічного захисту

Влад Дідусь
23 серпня, 2024 п'ятниця
01:58
Війна з Росією Російські окупанти, Крим

Партизани провели розвідку 15 бригади радіаційного, хімічного та біологічного захисту Чорноморського флоту РФ

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Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

"Наш агент розвідав бригаду РХБЗ (радіаційного, хімічного та біологічного захисту), яка відіграє важливу роль у забезпеченні безпеки та готовності Чорноморського флоту. На території було виявлено важливу спеціалізовану техніку, призначену для радіаційного та хімічного захисту", - йдеться у повідомленні.

Партизани також зафіксували місця стоянки та зберігання спецтехніки. Детальну інформацію вже передано Силам оборони України для подальших дій.

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Теги:
Україна
Росія
Крим
окуповані території
окупанти
Військові новини
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