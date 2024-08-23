У Криму партизани виявили спецтехніку бригади радіаційного, хімічного та біологічного захисту
Партизани провели розвідку 15 бригади радіаційного, хімічного та біологічного захисту Чорноморського флоту РФ
Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".
"Наш агент розвідав бригаду РХБЗ (радіаційного, хімічного та біологічного захисту), яка відіграє важливу роль у забезпеченні безпеки та готовності Чорноморського флоту. На території було виявлено важливу спеціалізовану техніку, призначену для радіаційного та хімічного захисту", - йдеться у повідомленні.
Партизани також зафіксували місця стоянки та зберігання спецтехніки. Детальну інформацію вже передано Силам оборони України для подальших дій.
- 22 серпня директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки, засновник Східної правозахисної групи Павло Лисянський розповів, як росіяни маскують примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях України.
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