У Криму партизани виявили спецтехніку бригади радіаційного, хімічного та біологічного захисту

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

"Наш агент розвідав бригаду РХБЗ (радіаційного, хімічного та біологічного захисту), яка відіграє важливу роль у забезпеченні безпеки та готовності Чорноморського флоту. На території було виявлено важливу спеціалізовану техніку, призначену для радіаційного та хімічного захисту", - йдеться у повідомленні.

Партизани також зафіксували місця стоянки та зберігання спецтехніки. Детальну інформацію вже передано Силам оборони України для подальших дій.