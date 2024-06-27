На Запоріжжі мотострілецька бригада РФ втратила у "м'ясному штурмі" 95% особового складу, - "Атеш"

Про це інформує рух "Атеш".

"Агент "Атеш" із числа військовослужбовців 38-ї ОМБр РФ повідомив про те, що на Запорізькому напрямку вкрай жахлива ситуація. У районі бойових дій біля населеного пункту Мирне російські командири відправляють свої підрозділи на "м'ясні" штурми. Під час одного з таких штурмів за участі 38-ї ОМБр, підрозділ втратив 95% особового складу", - повідомили партизани.

Також агент наголосив, що такі випадки не є одиничними на цій ділянці фронту.

"Акти саботажу допоможуть примножити втрати серед особового складу", - додають в "Атеш".