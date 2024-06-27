На Запоріжжі мотострілецька бригада РФ втратила у "м'ясному штурмі" 95% особового складу, - "Атеш"
За даними агента партизанського руху "Атеш" із лав армії РФ, 38-а окрема мотострілецька бригада окупантів понесла 95% втрат особового складу на Запорізькому напрямку
Про це інформує рух "Атеш".
"Агент "Атеш" із числа військовослужбовців 38-ї ОМБр РФ повідомив про те, що на Запорізькому напрямку вкрай жахлива ситуація. У районі бойових дій біля населеного пункту Мирне російські командири відправляють свої підрозділи на "м'ясні" штурми. Під час одного з таких штурмів за участі 38-ї ОМБр, підрозділ втратив 95% особового складу", - повідомили партизани.
Також агент наголосив, що такі випадки не є одиничними на цій ділянці фронту.
"Акти саботажу допоможуть примножити втрати серед особового складу", - додають в "Атеш".
- 25 червня стало відомо, що у російській армії пілотів безпілотників активно перепрофілюють на штурмовиків.
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