Російських пілотів БПЛА через нестачу особового складу перепрофілюють у штурмовиків, - "Атеш"
У вівторок, 25 червня, стало відомо, що у російській армії пілотів безпілотників активно перепрофілюють на штурмовиків
Про це повідомляє рух спротиву "Атеш" у Telegram.
Партизани отримали інформацію від свого агента, який "служить" в російській армії. За його словами, в окупантів колосальні втрати через наступ у Харківській області.
"Командування російської армії, як завжди, знайшло найкраще рішення – перепрофілювати пілотів БПЛА на штурмовиків! Тому тих, хто ще вчора розраховував на відносну безпеку, почали активно готувати до участі у м'ясних штурмах", - пише "Атеш".
Через це і збільшилась також кількість росіян, які бажають здатись та перейти на бік України. Особливо серед колишніх операторів БПЛА, яких збираються вже найближчим часом відправити на фронт після мінімальної двотижневої підготовки.
- 24 червня агенти партизанського руху "Атеш" розвідали місце постійної дислокації 810-ї бригади морської піхоти РФ у Козачій Бухті, що в тимчасово окупованому Криму.
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