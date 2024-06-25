Російських пілотів БПЛА через нестачу особового складу перепрофілюють у штурмовиків, - "Атеш"

Про це повідомляє рух спротиву "Атеш" у Telegram.

Партизани отримали інформацію від свого агента, який "служить" в російській армії. За його словами, в окупантів колосальні втрати через наступ у Харківській області.

"Командування російської армії, як завжди, знайшло найкраще рішення – перепрофілювати пілотів БПЛА на штурмовиків! Тому тих, хто ще вчора розраховував на відносну безпеку, почали активно готувати до участі у м'ясних штурмах", - пише "Атеш".

Через це і збільшилась також кількість росіян, які бажають здатись та перейти на бік України. Особливо серед колишніх операторів БПЛА, яких збираються вже найближчим часом відправити на фронт після мінімальної двотижневої підготовки.