Партизани розвідали місце постійної дислокації 810-ї бригади морської піхоти РФ у Криму

Про це інформує рух "Атеш".

"Агенти "Атеш" вивчили військову частину 13140 у Севастополі. Саме звідси відправляли на забій бійців 810 окремої гвардійської бригади морської піхоти, кістяк якої був давно знищений на території Херсонської області", - йдеться у повідомленні.

Також партизани розповіли, що їхню увагу привернув причал з протилежного боку бухти. Саме там окупанти розміщують військові судна.

В "Атеш" зазначили, що вже передали інформацію Силам оборони України.