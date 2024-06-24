Партизани розвідали місце постійної дислокації 810-ї бригади морської піхоти РФ у Криму
Агенти партизанського руху "Атеш" розвідали місце постійної дислокації 810-ї бригади морської піхоти РФ у Козачій Бухті, що у тимчасово окупованому Криму
Про це інформує рух "Атеш".
"Агенти "Атеш" вивчили військову частину 13140 у Севастополі. Саме звідси відправляли на забій бійців 810 окремої гвардійської бригади морської піхоти, кістяк якої був давно знищений на території Херсонської області", - йдеться у повідомленні.
Також партизани розповіли, що їхню увагу привернув причал з протилежного боку бухти. Саме там окупанти розміщують військові судна.
В "Атеш" зазначили, що вже передали інформацію Силам оборони України.
- 22 червня стало відомо, що партизанський рух "Атеш" провів розвідку аеродрому "Балтімор" у Воронежі, де російська армія зберігає свої винищувачі-бомбардувальники СУ-34.
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