Партизани розвідали аеродром у Воронежі, де РФ тримає винищувачі Су-34

Про це повідомляє "Атеш".

"Нещодавно нашому руху вдалося успішно впровадити агента в 47-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк, який розташовується на аеродромі "Балтімор" у Воронежі", - йдеться у повідомленні.

На цьому аеродромі розміщуються винищувачі-бомбардувальники СУ-34, які завдають ударів по Україні.

Координати: 51.62358, 39.16563