Партизани розвідали аеродром у Воронежі, де РФ тримає винищувачі Су-34
Партизанський рух "Атеш" провів розвідку аеродрому "Балтімор" у Воронежі, де російська армія зберігає свої винищувачі-бомбардувальники СУ-34
Про це повідомляє "Атеш".
"Нещодавно нашому руху вдалося успішно впровадити агента в 47-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк, який розташовується на аеродромі "Балтімор" у Воронежі", - йдеться у повідомленні.
На цьому аеродромі розміщуються винищувачі-бомбардувальники СУ-34, які завдають ударів по Україні.
Координати: 51.62358, 39.16563
- Напередодні "Атеш" провів розвідку в тимчасово окупованій Євпаторії в Криму та виявив нові вогневі точки РФ, кількість яких помітно збільшилась.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.35 Купівля 40.35Продаж 40.88
- EUR Купівля 43.27Продаж 44.06
- Актуальне
- Важливе