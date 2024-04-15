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Війна з Росією: хроніка
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На Запоріжжі внаслідок російського обстрілу загинула жінка, поранений чоловік 

15 квітня, 2024 понедiлок
07:58
Війна з Росією

Упродовж доби росіяни 400 разів обстрілювали Запорізьку область. Під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. 

Унаслідок ворожого обстрілу Василівського району загинула жінка. А під час артобстрілу Гуляйполя дістав поранення чоловік. 

Окрім того, минулої доби війська РФ здійснили авіаційний удар по Малій Токмачці. А 144 безпілотники різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. Також Малу Токмачку та Роботине 15 разів обстріляли з РСЗВ, а з артилерії росіяни здійснили 240 обстрілів територій Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Приморського. Надійшло одне повідомлення про руйнування житла.

  • Протягом минулої доби на фронті відбулося 54 бойові зіткнення. Сили оборони відбили 10 ворожих атак на Бахмутському напрямку та знищили 770 окупантів
Теги:
Запорізька область
Військові новини
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