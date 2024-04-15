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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією За минулу добу Сили оборони ліквідували 6 ворожих танків, 41 артсистему та 770 окупантів
Оновлено

За минулу добу Сили оборони ліквідували 6 ворожих танків, 41 артсистему та 770 окупантів

15 квітня, 2024 понедiлок
07:45
Війна з Росією ЗСУ, військові

Протягом минулої доби на фронті відбулося 54 бойових зіткнення. Сили оборони відбили 10 ворожих атак на Бахмутському напрямку та знищили 770 окупантів

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 454420 (+770) осіб,
  • танків ‒ 7180 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13796 (+31) од,
  • артилерійських систем – 11593 (+41) од,
  • РСЗВ – 1046 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 758 (+0) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9266 (+31),
  • крилаті ракети ‒ 2092 (+3),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 15510 (+51) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1908 (+3).

Ворожі обстріли України

Протягом минулої доби ворог завдав 8 ракетних та 85 авіаційних ударів, здійснив 98 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Авіаційних ударів зазнали населені пункти Хлібороб Сумської області; Слатине, Вовчанськ, Куп’янськ, Подоли, Петропавлівка, Кислівка Харківської області; Білогорівка та Серебрянське лісництво на Луганщині; Новосадове, Новобахмутівка, Катеринівка, Первомайське, Очеретине, Новокалинове, Нетайлове, Нью-Йорк, Бердичі, Уманське, Семенівка, Яснобродівка, Красногорівка, Водяне, Олександропіль, Костянтинівка, Сторожеве та Старомайорське Донецької області; Роботине Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 10 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Новий, Часів Яр, Нью-Йорк, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 8 атак в районах населених пунктів Новобахмутівка, Уманське, Новокалинове, Первомайське та Нетайлове Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка та Новомихайлівка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 16 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 9 разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби загарбники здійснили 4 безуспішних атаки на позиції наших військ.

Удари Сил оборони по ворожих позиціях

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 22 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 5 пунктах управління та 1 складу боєприпасів ворога.

  • Станом на вечір 14 квітня російська окупаційна армія просувається східніше Часового Яру, а також намагається обійти Бердичі з півночі.

Теги:
Україна
Росія
Запоріжжя
ЗСУ
Херсонщина
окупанти
Мар’їнка
Авдіївка
Бахмут
Військові новини
Шахтарськ
Куп'янськ
Лиман
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