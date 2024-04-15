Ворог підходить впритул до Часового Яру та намагається обійти Бердичі з півночі: останнє від DeepState
Станом на вечір 14 квітня російська окупаційна армія просувається східніше Часового Яру, а також намагається обійти Бердичі з півночі
Про це повідомляють аналітики DeepState.
Зазначається, що росіяни проводять активні штурмові дії в районі залізниць та північніше Бердичів.
За даними аналітиків 14 квітня ситуація у населеному пункті різко погіршилася, адже противник змістив основний акцент в атаках саме туди.
Крім цього, окупанти просуваються східніше Часового Яру: "Сьогоднішні кадри роботи скидів, які опубліковано ОСУВ "Хортиця" демонструють ураження ворожої піхоти на околицях дачних поселень у Часовому Яру та посадки, яка східніше висоти 231.5", - йдеться у повідомленні.
- Протягом доби 14 квітня на фронті відбулося 42 бойові зіткнення. Росіяни 28 разів намагалися атакувати позиції Сил оборони на п’яти напрямках. Найбільше - на Новопавлівському.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.14 Купівля 39.14Продаж 39.61
- EUR Купівля 41.97Продаж 42.74
- Актуальне
- Важливе