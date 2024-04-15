Ворог підходить впритул до Часового Яру та намагається обійти Бердичі з півночі: останнє від DeepState

Про це повідомляють аналітики DeepState.

Зазначається, що росіяни проводять активні штурмові дії в районі залізниць та північніше Бердичів.

За даними аналітиків 14 квітня ситуація у населеному пункті різко погіршилася, адже противник змістив основний акцент в атаках саме туди.

Крім цього, окупанти просуваються східніше Часового Яру: "Сьогоднішні кадри роботи скидів, які опубліковано ОСУВ "Хортиця" демонструють ураження ворожої піхоти на околицях дачних поселень у Часовому Яру та посадки, яка східніше висоти 231.5", - йдеться у повідомленні.