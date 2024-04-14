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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Протягом доби на фронті відбулося 42 бойові зіткнення. Авіація ЗСУ завдала ударів по 22 районах зосередження окупантів

Протягом доби на фронті відбулося 42 бойові зіткнення. Авіація ЗСУ завдала ударів по 22 районах зосередження окупантів

14 квітня, 2024 неділя
19:47
Війна з Росією

Протягом доби 14 квітня на фронті відбулося 42 бойові зіткнення. Росіяни 28 разів намагалися атакувати позиції Сил оборони на п’яти напрямках. Найбільше - на Новопавлівському

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 14 квітня.

Ворожі обстріли України

Протягом доби ворог завдав 8 ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснив 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційних ударів в районі населеного пункту Хлібороб Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Грем’яч Чернігівської області; Нова Гута, Волфине, Локня, Миропілля та Степок Сумської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог штурмових дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка, Подоли Харківської області; Серебрянське лісництво Луганської області; Новосадове Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське Луганської області та Терни, Ямполівка, Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 6 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Новий, Часів Яр, Нью-Йорк, Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Григорівка, Калинівка, Новий Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 6 атак в районах населених пунктів Новобахмутівка, Новокалинове, Первомайське та Нетайлове Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Також завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Бердичі, Уманське, Семенівка та Яснобродівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Новокалинове, Новобахмутівка, Нетайлове, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка та Новомихайлівка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 11 разів намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Водяне та Олександропіль Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 10 населених пунктів, серед них Георгіївка, Костянтинівка, Вугледар Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 4 рази атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районі населеного пункту Роботине Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Червоне, Гуляйпільське, Новоданилівка, Малі Щербаки Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог протягом доби здійснив 1 безуспішну атаку на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Тягинка, Іванівка, Микільське, Білозерка, Велетенське, Михайлівка, Кізомис, Берислав Херсонської області та місто Херсон.

Удари Сил оборони по ворожих позиціях

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 22 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

  • 14 квітня очільник Луганської ОВА Артем Лисогор розповів, що основним напрямком росіян у регіоні є Білогорівка, там відбуваються постійні атаки. Але через значні втрати останні кілька днів ворог зменшив наступ.
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