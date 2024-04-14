Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Основний напрямок ворога на Луганщині - Білогорівка. Та через значні втрати останні кілька днів росіяни зменшили там наступ, - голова ОВА

Основний напрямок ворога на Луганщині - Білогорівка. Та через значні втрати останні кілька днів росіяни зменшили там наступ, - голова ОВА

14 квітня, 2024 неділя
14:06
Війна з Росією Білогорівка

Очільник Луганської ОВА Артем Лисогор розповів, що основним напрямком росіян у регіоні є Білогорівка, там відбуваються постійні атаки. Але через значні втрати останні кілька днів ворог зменшив наступ

Про це він розповів у Telegram.

За словами голови Луганської області, ворог не припиняє тиснути на Луганщині та став активніший на Тернівському напрямку. 

"Дійсно, постійні авіаційні удари. Єдине, що останні декілька днів ворог на Білогорівці спробував через знищені втрати зменшити наступальні дії, однак все одно постійно використовує як РСЗВ, так і ракетні удари, активізувався трохи на Тернівському напрямку", - сказав він.

Артем Лисогор зазначив, що під час поїздки до військових застав кілька ворожих штурмів.

"Вчора якраз їздили передавали допомогу хлопцям і вітали з Днем національної гвардії, який нещодавно минув, і от за півтори години, що ми перебували там, ворог здійснив три наземних штурми у напрямку Тернів. Хлопці відбились, нанесли ураження дуже значне, навіть взяли в полон одного з наступаючих ворогів", - розповів Лисогор.

Він зазначив, що росіяни не відмовляють від тактики м‘ясних штурмів.

"Не припиняється загалом як обстріл, так і наземні атаки, дійсно, ворог щупає, де можна прорватися і він бачить свої основні напрямки та засипаючи от такими м’ясними й безтолковими штурмами просто кількістю насипає наших хлопців. Ситуація важка, але контрольована", - заявив голова Луганської ОВА.

Також за його словами, постійну небезпеку для цивільних становлять реактивні системи залпового вогню, з яких росіяни не припиняють обстрілювати населені пункти.

"Дуже дошкуляють реактивні системи, тому що тільки про трьох селах: Невське, Новолюбівка, Макіївка, їх райони, попри те, що не по позиції, а саме по населеному пункту, де ще перебувають люди, 29 атак було, 58 ракет залпового вогню. Ось і дуже проста відповідь про те, що ворог робить із цивільними, і що ворог робить на Луганщині", - наголосив Артем Лисогор.

  • 14 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після дводенної роботи на фронті заявив про необхідність підвищення якості підготовки військ, нарощування чисельності БПЛА з підготовленими операторами, підвищення якості проведення асиметричних дій для зниження бойового потенціалу росіян.
Теги:
Україна
російська армія
Луганщина
ЗСУ
Військові новини
Читайте також:
Джоан Роулінґ
11 квітня, 2024 четвер
Джоан Роулінг пояснила, що не вибачить зіркам фільмів про Гаррі Поттера Деніелу Редкліффу та Еммі Вотсон 
на фото Трипільська ТЕС
12 квітня, 2024 п'ятниця
Трипільська ТЕС не отримувала з держбюджету 9,7 млрд грн на захисні споруди, – Центренерго
Олександр Сирський
13 квітня, 2024 субота
"Обстановка суттєво загострилася": Сирський прийняв низку рішень для посилення найбільш проблемних ділянок оборони на Східному фронті
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.14
    Купівля 39.14
    Продаж 39.61
  • EUR
    Купівля 41.97
    Продаж 42.74
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
14 квітня
15:16
Поліція столиці встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди на Брест-Литовському шосе
Водій фури заснув на в'їзді до Києва: постраждало 8 людей
14:59
Оновлено
Іран
Напад Ірану на Ізраїль: реакція світу
14:50
Перші українські пілоти закінчили навчання під керівництвом ВПС Британії
Перші українські пілоти закінчили навчання під керівництвом ВПС Британії
14:49
OPINION
Тижневик Миколи Княжицького
Мобілізація: як голосували депутати, що буде далі, - підсумки тижня від Миколи Княжицького
14:31
ЗАЕС
Росіяни готують на Запорізькій АЕС провокацію "під чужим прапором"
14:26
Хезбола, Ліван
Посол Ізраїлю закликав Україну визнати ХАМАС, "Хезболлу" та КВІР терористичними організаціями
14:06
OPINION
Євген Магда
Конфлікт на Близькому Сході триває 75 років
13:45
Росія та Білорусь не засудили повітряну атаку Ірану по Ізраїлю
13:42
Ірина Фріз
Повістки там не вручатимуть: військовозобов'язані зможуть оновити свої дані у ЦНАП або через електронний кабінет, - нардеп
13:05
Володимир Зеленський
Зеленський підпише новий закон про мобілізацію протягом двох тижнів
12:50
На Сумщині окупанти скинули з дрона вибухівку на цивільну вантажівку: водій загинув
12:19
Херсон
Вночі росіяни обстріляли житлові квартали Херсона: поцілили у багатоповерхівку, є поранений
12:06
Ексклюзив
ізраїльські солдати
Ізраїль готує відповідь на атаку Ірану найближчим часом, - сходознавець Якубович
12:02
OPINION
Митрополит Епіфаній
Совість є правдивим свідком
11:41
Олександр Сирський
РФ намагається прорвати оборону ЗСУ західніше Бахмута, вийти до каналу Сіверський Донець - Донбас і захопити Часів Яр, - Сирський
11:40
ХАМАС напав на Ізраїль
Ізраїль заявив, що ХАМАС відкинув пропозицію про перемир'я після нападу Ірану
11:39
Ексклюзив
Олаф Шольца, Китай
"Винятково економічні інтереси": дипломат Литвин про візит Шольца до Китаю
11:28
Володимир Зеленський
"Світ потребує лише рішень": Зеленський висловився про наслідки уповільнення постачання допомоги Україні
11:16
Енергосистема, електроенергія, обстріли
Енергосистема України працює стабільно попри обстріли та пошкодження: ситуація в енергосистемі станом на 14 квітня
10:49
Олаф Шольц
Шольц розпочав триденний тур Китаєм: планує обговорити китайську підтримку Росії
10:33
Ексклюзив
тральщик Grimsby
Мінні тральщики, які Велика Британія передала Україні, будуть в Чорному морі лише після закінчення бойових дій, - капітан 1 рангу запасу ВМС ЗС України Риженко
10:22
депортація дітей
"За що завгодно": росіяни знайшли метод, як депортувати мешканців ТОТ, які отримали паспорт РФ
10:03
Ізраїль
Ізраїль збив майже усі з понад 300 повітряних цілей, якими атакував Іран, - ЦАХАЛ
10:00
OPINION
Карл Волох
Іран — Ізраїль: Головне, як вплине війна на стосунки Тегерана з Москвою
09:52
збита ракета, Київ 9 травня
Міноборони РФ заявило про збиття 10 БПЛА над Краснодарським краєм
09:42
обстріл, ППО
Атаки Ірану на Ізраїль схожі на удари, які РФ завдає по Україні, - ISW
09:26
Джо Байден
Байден скликає лідерів країн G7, щоб скоординувати спільну дипломатичну відповідь на атаку Ірану на Ізраїль
08:57
Російська армія вбила двох цивільних у селі на Харківщині
08:46
Командувач Сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський
Хто брав участь у АТО добре засвоїли, що українське сонце сходить за териконами на Донбасі, - Сирський
08:34
Оновлено
новини Львівщини
ЗСУ уразили пункт управління угрупування військ "Центр" Росії 13 квітня у тимчасово окупованому Луганську
08:22
сили ППО
Українська ППО збила вночі усі 10 "шахедів"
08:14
Інфографіка
ЗСУ, військові
Протягом доби Сили оборони ліквідували майже 900 військових РФ, 34 артсистеми та 24 бронемашин, - Генштаб
08:05
OPINION
Олексій Голобуцький
Путіну немає сенсу поспішати
05:44
ізраїльські солдати
Війна на Близькому Сході: Іран атакував Ізраїль безпілотниками та ракетами, працювала ППО. Хронологія подій
02:54
Оновлено
Еліна Світоліна, теніс
Україна втратила перемогу над Румунією у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг
2024, субота
13 квітня
23:04
Огляд
Загроза для людства чи клікбейт для ЗМІ: чому 370-метровий астероїд Апофіс може стати проблемою. Пояснюємо
22:48
Олександр Лукашенко
У Білорусі пройдуть військові навчання неподалік кордону з Україною, Латвією і Литвою
22:40
Ексклюзив
Віталій Портников
Фактично Іран може потрапити в пастку: Портников про погрози Тегерана атакувати Ізраїль
22:40
Марк Фейгін
Росія розвалиться, коли Путін програє війну і регіони не хотітимуть нести за це відповідальність, - Фейгін
22:00
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 13 квітня: скільки коштують долар, євро та злотий
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV