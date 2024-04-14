Основний напрямок ворога на Луганщині - Білогорівка. Та через значні втрати останні кілька днів росіяни зменшили там наступ, - голова ОВА

Про це він розповів у Telegram.

За словами голови Луганської області, ворог не припиняє тиснути на Луганщині та став активніший на Тернівському напрямку.

"Дійсно, постійні авіаційні удари. Єдине, що останні декілька днів ворог на Білогорівці спробував через знищені втрати зменшити наступальні дії, однак все одно постійно використовує як РСЗВ, так і ракетні удари, активізувався трохи на Тернівському напрямку", - сказав він.

Артем Лисогор зазначив, що під час поїздки до військових застав кілька ворожих штурмів.

"Вчора якраз їздили передавали допомогу хлопцям і вітали з Днем національної гвардії, який нещодавно минув, і от за півтори години, що ми перебували там, ворог здійснив три наземних штурми у напрямку Тернів. Хлопці відбились, нанесли ураження дуже значне, навіть взяли в полон одного з наступаючих ворогів", - розповів Лисогор.

Він зазначив, що росіяни не відмовляють від тактики м‘ясних штурмів.

"Не припиняється загалом як обстріл, так і наземні атаки, дійсно, ворог щупає, де можна прорватися і він бачить свої основні напрямки та засипаючи от такими м’ясними й безтолковими штурмами просто кількістю насипає наших хлопців. Ситуація важка, але контрольована", - заявив голова Луганської ОВА.

Також за його словами, постійну небезпеку для цивільних становлять реактивні системи залпового вогню, з яких росіяни не припиняють обстрілювати населені пункти.

"Дуже дошкуляють реактивні системи, тому що тільки про трьох селах: Невське, Новолюбівка, Макіївка, їх райони, попри те, що не по позиції, а саме по населеному пункту, де ще перебувають люди, 29 атак було, 58 ракет залпового вогню. Ось і дуже проста відповідь про те, що ворог робить із цивільними, і що ворог робить на Луганщині", - наголосив Артем Лисогор.