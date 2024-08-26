На Житомирщині кордон із Білоруссю "зашитий повністю", - глава ОВА Бунечко
Кордон із Республікою Білорусь у Житомирській області "зашитий повністю", а фортифікаційні споруди готові
Про це заявив очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко в інтервʼю Інтерфакс-Україна.
"Наші фортифікаційні споруди повністю готові, і у випадку, якщо хтось захоче зайти з північного кордону, то наші взводні, ротні опорні пункти, смуги перешкод готові зустріти ворога", - наголосив він.
Бунечко висловив думку, що вірогідність наступу ворога через Житомирську область "дуже мала", оскільки кордон "сильно замінований".
"І коли сусідній васал Росії каже про переміщення військ і про все інше, то ми дуже впевнені в себе на кордоні щодо лінії захисту. І я думаю, що вони про це знають", - сказав глава ОВА.
За його словами, на кордоні Житомирщини з Білоруссю будівництво фортифікаційних споруд завершено "практично на 100%".
"Кордон з Республікою Білорусь на Житомирщині зашитий повністю!" - запевнив Бунечко.
Водночас він прокоментував слова самопроголошеного білоруського президента Олександра Лукашенка про переміщення військових до кордону з Україною. Бунечко підкреслив, що "ми дуже уважно слідкуємо за ситуацією та готові до динамічних змін".
"А щодо конкретно цих заяв, то, на мою думку, це говориться для громадян тієї держави (Білорусі – ред.), щоб вони відчували якусь впевненість після подій в Курській області. Та я хочу сказати, що ми не будемо відкривати "другий білоруський фронт", наразі немає такого завдання. Але якщо таке завдання буде, то ми зуміємо розвернути сили в інший бік", - додав голова ОВА.
- Білорусь після початку операції на Курщині перекинула щонайменше тисячу військових у Гомельську область, що межує з Україною.
- 25 серпня стало відомо, що збройні сили Білорусі перекидають до кордону з Україною значну кількість особового складу під виглядом навчань. Українське МЗС закликало припинити недружні дії.
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