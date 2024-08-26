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На Житомирщині кордон із Білоруссю "зашитий повністю", - глава ОВА Бунечко

Дар'я Куркіна
26 серпня, 2024 понедiлок
16:17
Війна з Росією Військова "Валькірія"

Кордон із Республікою Білорусь у Житомирській області "зашитий повністю", а фортифікаційні споруди готові

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Про це заявив очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко в інтервʼю Інтерфакс-Україна.

"Наші фортифікаційні споруди повністю готові, і у випадку, якщо хтось захоче зайти з північного кордону, то наші взводні, ротні опорні пункти, смуги перешкод готові зустріти ворога", - наголосив він.

Бунечко висловив думку, що вірогідність наступу ворога через Житомирську область "дуже мала", оскільки кордон "сильно замінований".

"І коли сусідній васал Росії каже про переміщення військ і про все інше, то ми дуже впевнені в себе на кордоні щодо лінії захисту. І я думаю, що вони про це знають", - сказав глава ОВА.

За його словами, на кордоні Житомирщини з Білоруссю будівництво фортифікаційних споруд завершено "практично на 100%".

"Кордон з Республікою Білорусь на Житомирщині зашитий повністю!" - запевнив Бунечко.

Водночас він прокоментував слова самопроголошеного білоруського президента Олександра Лукашенка про переміщення військових до кордону з Україною. Бунечко підкреслив, що "ми дуже уважно слідкуємо за ситуацією та готові до динамічних змін".

"А щодо конкретно цих заяв, то, на мою думку, це говориться для громадян тієї держави (Білорусі – ред.), щоб вони відчували якусь впевненість після подій в Курській області. Та я хочу сказати, що ми не будемо відкривати "другий білоруський фронт", наразі немає такого завдання. Але якщо таке завдання буде, то ми зуміємо розвернути сили в інший бік", - додав голова ОВА.

  • Білорусь після початку операції на Курщині перекинула щонайменше тисячу військових у Гомельську область, що межує з Україною.
  • 25 серпня стало відомо, що збройні сили Білорусі перекидають до кордону з Україною значну кількість особового складу під виглядом навчань. Українське МЗС закликало припинити недружні дії.
Теги:
Україна
Росія
Білорусь
Житомир
Олександр Лукашенко
військові
ЗСУ
Житомирщина
Військові новини
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