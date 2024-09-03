Начальника штабу Сил безпілотних систем Гладкого тимчасово відсторонили від виконання обовʼязків

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Рішення про тимчасове відсторонення прийняли за результатами засідання комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

"Головнокомандувачем ЗСУ прийнято рішення щодо проведення додаткової спеціальної перевірки органами СБУ начальника штабу командування Сил безпілотних систем капітана першого рангу Романа Гладкого. На час перевірки він буде усунений від виконання службових обовʼязків за посадою", - йдеться у повідомленні.

За інформацією DeepState, командувач СБС Вадим Сухаревський був проти призначення Гладкого - підозрюваного у держзраді, шпигунстві та корупції.

Гладкий також ніколи не мав жодного відношення до безпілотників.