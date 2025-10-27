Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Нам сподобається завершення війни, але не план примусу, який намагатимуться нав‘язати США, - аналітик Горбач

Марина Клюєва
27 жовтня, 2025 понедiлок
17:39
Війна з Росією Володимир Горбач

Трамп себе поводить як глобальний дилер миру, тому, щоб його зацікавити, треба назвати план врегулювання війни його іменем

Зміст

Таку думку висловив виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач в етері Еспресо.

"Тут така зараз ситуація, що всі ми з європейцями і росіяни зараз борються за те, що саме назвати планом Трампа, оскільки Трамп себе зараз поводить на світовій арені, такий глобальний дистриб'ютор миру, постачальник ділів, дилер миру, так би мовити. І без нього жодне врегулювання не може обійтися, тому потрібно, щоб його зацікавити, треба назвати план цього врегулювання його прізвищем або його іменем. І тоді шанси різко різко зростуть. Так от, росіяни проводять такий трюк. Вони кажуть зараз, що на Алясці, коли вони говорили з Трампом в відсутності Віткоффа і Рубіо, ну і Лавров, звичайно, з Путіним там був присутній і інші члени Російської Федерації. От вони стверджують, що вони тоді говорили Дональду Трампу, що: "Віткофф приїжджав до Москви і нам говорив, розказував от такі пункти: раз, два, три, що робити з Україною, з війною». Тобто вони начебто посилалися на те, що джерелом був Віткофф, тому це може бути названо планом Трампа. Але що цікаво, що Дональд Трамп і американська делегація вся тоді не підтвердили те, що цей їхній план. Сказали: "Нам треба подумати, поговорити з європейцями" і так далі. І ми знаємо, чим це закінчилось. Ні Україна, ні Європейський Союз не прийняли цих цих вимог", - сказав він.

Це означає, що серед тих вимог були неприйнятні. Наприклад, як добровільний вихід Збройних сил України із Донецької області.

"Можливо, ще якісь інші. Але цю точно ми не можемо реставрувати, що це є російська перевірна позиція. Вони так собі бачать свій мирний план і називають його мирним планом Трампа. А Трамп про це нічого не знав спочатку. Не знаючи про це, вирішив перевірити, а чи цей "план Трампа" буде в принципі сприйнятий іншою стороною чи не буде. Тому на сьогоднішній момент от така ситуація, протилежна сторона: українці зараз розробляють інший план вже свій, який теж будуть очевидно називати, ну або планом Трампа, або якимось спільним планом. Там начебто 12 пунктів має бути, ініціативу озвучив вголос прем'єр-міністр Британії Стармер зустріччю оцієї коаліції рішучих минулого тижня. І от сьогодні президент Зеленський теж підтвердив, що протягом тижня-двох, 10 днів вони будуть працювати над цим планом, хоча Зеленський не вірить в те, що що Путін його його погодиться виконувати. І ключовою тезою цього плану вже нашого, так би мовити, буде перший пункт - це припинення вогню на лінії фронту. З чим росіяни насправді не погоджуються, але їх будуть довго змушувати чи умовляти це зробити", - зазначив він.

Водночас Володимир Горбач вважає, що план самого Дональда Трампа простий і для нього непринципово, на чому зійдуться сторони і в чому полягатимуть деталі.

"Але головне, щоб був оцей пункт "припинення вогню". І в цей момент Дональд Трамп проголосить себе переможцем, миротворцем, що він справився, зупинив війну. Давайте мені Нобелівський приз, Нобелівську премію наступного року, висувайте кандидатуру і таке інше. Щось схоже на ізраїльсько-палестинську тему в Газі, коли перший пункт припинення вогню, обмін заручниками. Ну, а далі невідомо що, далі далі якось якось воно буде. Це підхід ну, реальний, справжній підхід Дональда Трампа. Тому я тут зараз от не дуже оптимістично очікую від американського уряду якихось радикальніших дій. Перші санкції вони запровадили проти Роснєфті і Лукойла. І ми так би, ну, трошки натхненні цим рішенням, очікуємо якихось інших кроків від Дональда Трампа, які могли би трактувати як позитивні для нас, але я хочу попередити українців про те, що наступними кроками може бути примус, так би мовити, до миру обох сторін: і нас, і росіян з американського боку", - вважає він.

Аналітик наголосив, що Україні умови цього примусу точно не сподобаються.

"Нам сподобається завершення війни це однозначно, я думаю, для більшості українців це буде серйозне полегшення. Не знаю, тимчасове, можливо тимчасове, але якесь психоемоційне полегшення мало би настати після цього. Але умовами цього будуть американські умови, нав'язані обом сторонам, як вони думають, що можуть нав'язати. І ці умови точно нам не сподобаються. Трамп як сказав: "Обидві сторони мають припинити вогонь, проголосити свою перемогу, тобто обидві перемогли, кожна десь у чомусь своєму і розійтись по домам". Це майже цитата. Власне кажучи, така картина бачення Дональда Трампа завершення цієї війни", - додав Володимир Горбач.

Читайте також:
Російський дипломат Кирило Дмитрієв в етері у пропагандиста Соловйова
Автор Анатолій Буряк
26 жовтня, 2025 неділя
"Получітє по башкє дубіной". Дмитрієв привіз до Нью-Йорку цукерки з погрозами від Путіна
Попасна
Автор Анатолій Буряк
26 жовтня, 2025 неділя
Від казкового збагачення на ЗСУ до повного зникнення: військовий описав сім етапів деградації кожного міста, до якого наближається лінія фронту, й закликав мобілізуватися
Віталій Портников
Автор Віталій Бесараб
25 жовтня, 2025 субота
"Існує можливість припинення вогню найближчим часом": Портников назвав ключовий фактор, який може вплинути на Путіна
