"Намагаємося врізатись у нову тактику дій": у бригаді "Рубіж" розповіли про бої на Покровському напрямку, куди військових перекинули місяць тому

Про це розповів начальник секції оперативного планування штабу 4-го батальйону Сила свободи, бригади "Рубіж", капітан НГУ Богдан Пантьо в етері Еспресо.

"Наразі бригада "Рубіж" перебуває на Покровському напрямку вже майже місяць. Ми тут відчайдушно захищаємо нашу країну, відчайдушно боремося з нашим ворогом. Кожного дня вбиваємо окупанта, кожного дня він намагається рухатись в напрямку Покровська, в напрямку Дніпропетровської області. Відповідно, стоїмо, намагаємося врізатись в його нову тактику дій. Відповідно, навчаємось, протистоїмо ворогу і намагаємося це робити далі", - розповів він.

Богдан Пантьо розповів, що перекидання на Покровський напрямок стало неочікуваним для бригади "Рубіж", яка до того перебувала на Сіверському.

"Це було дуже неочікувано, ми не розуміли, для чого це роблять і яка тактика дій взагалі тут у ворога, але приїхали, зайшли на позиції, скажімо так, небагато часу нам потрібно було для того, щоб зрозуміти, як саме тут потрібно воювати з ворогом, який саме тут ворог, чи він навчений, чи ненавчений, яка в нього тактика дій, яка в нього мета взагалі. І наразі вже, відповідно, все достатньо зрозуміло, все достатньо не те, щоб просто, але ясно, як працювати з таким ворогом і як, скажімо так, його зупиняти. Ворог взагалі, не зважає на передній край, на якісь позиції. Він намагається прорватись в тил, намагається шукати якісь, скажімо так, дірки в бойових порядках, намагається по посадках, по населених пунктах пересуватися дуже таємно для того, щоб вийти далеко-далеко в тил, наприклад, на той же самий Покровськ або в напрямку Добропілля, відповідно намагається просочуватися, а ми в свою чергу вже його зупиняємо, виявляємо і тому подібне", - зазначив військовий.

Наразі бригада "Рубіж" проводить збір на антишахедні дрони. Мета збору: 1 млн грн. Долучитися можна за посиланням.

Номер картки банки: 4441 1111 2822 2241

"Заразу бригади "Рубіж" ювілей, десятиріччя, ми ще досі святкуємо. І насправді ми дуже вдячні всім, хто допомагає бригаді “Рубіж” в зборах, хто допомагає батальйону в їх зборах. Тому що це дуже-дуже-дуже корисно для нас і для наших солдат, а також для всієї України безпосередньо, тому що якщо ми збираємо, наприклад, на важкі дрони, то ми збираємо це для того, щоб доставляти БК воду провізію для складу, який на передньому краї, на позиціях, куди це майже неможливо зробити фізично. Або також для враження противника за допомогою так званих дронів “Баба Яга”. Якщо ми збираємо, наприклад, на дрони наземні, вони допомагають нам в евакуації особового складу, вони допомагають нам в також перевезенні провізії, наприклад, або БК на позиції, куди важко куди важко добратись. Тому всі від солдата, до командира, я впевнений, дуже вдячні кожному українцю, які допомагають нам, які допомагають нашим зборам. Дуже дякуємо", - резюмував Богдан Пантьо.