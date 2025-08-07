Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією "Намагаємося врізатись у нову тактику дій": у бригаді "Рубіж" розповіли про бої на Покровському напрямку, куди військових перекинули місяць тому
Ексклюзив

"Намагаємося врізатись у нову тактику дій": у бригаді "Рубіж" розповіли про бої на Покровському напрямку, куди військових перекинули місяць тому

Марина Клюєва
7 серпня, 2025 четвер
09:27
Війна з Росією ЗСУ

Місяць тому бригаду "Рубіж" перекинули на Покровський напрямок. Там росіяни щодня намагаються рухатись у напрямку міста та Дніпропетровської області

Зміст

Про це розповів начальник секції оперативного планування штабу 4-го батальйону Сила свободи, бригади "Рубіж", капітан НГУ Богдан Пантьо в етері Еспресо. 

"Наразі бригада "Рубіж" перебуває на Покровському напрямку вже майже місяць. Ми тут відчайдушно захищаємо нашу країну, відчайдушно боремося з нашим ворогом. Кожного дня вбиваємо окупанта, кожного дня він намагається рухатись в напрямку Покровська, в напрямку Дніпропетровської області. Відповідно, стоїмо, намагаємося врізатись в його нову тактику дій. Відповідно, навчаємось, протистоїмо ворогу і намагаємося це робити далі", - розповів він.

Богдан Пантьо розповів, що перекидання на Покровський напрямок стало неочікуваним для бригади "Рубіж", яка до того перебувала на Сіверському.

"Це було дуже неочікувано, ми не розуміли, для чого це роблять і яка тактика дій взагалі тут у ворога, але приїхали, зайшли на позиції, скажімо так, небагато часу нам потрібно було для того, щоб зрозуміти, як саме тут потрібно воювати з ворогом, який саме тут ворог, чи він навчений, чи ненавчений, яка в нього тактика дій, яка в нього мета взагалі. І наразі вже, відповідно, все достатньо зрозуміло, все достатньо не те, щоб просто, але ясно, як працювати з таким ворогом і як, скажімо так, його зупиняти. Ворог взагалі, не зважає на передній край, на якісь позиції. Він намагається прорватись в тил, намагається шукати якісь, скажімо так, дірки в бойових порядках, намагається по посадках, по населених пунктах пересуватися дуже таємно для того, щоб вийти далеко-далеко в тил, наприклад, на той же самий Покровськ або в напрямку Добропілля, відповідно намагається просочуватися, а ми в свою чергу вже його зупиняємо, виявляємо і тому подібне", - зазначив військовий.

Наразі бригада "Рубіж" проводить збір на антишахедні дрони. Мета збору: 1 млн грн. Долучитися можна за посиланням.

Номер картки банки: 4441 1111 2822 2241

"Заразу  бригади "Рубіж" ювілей, десятиріччя, ми ще досі святкуємо. І насправді ми дуже вдячні всім, хто допомагає бригаді “Рубіж” в зборах, хто допомагає батальйону в їх зборах. Тому що це дуже-дуже-дуже корисно для нас і для наших солдат, а також для всієї України безпосередньо, тому що якщо ми збираємо, наприклад, на важкі дрони, то ми збираємо це для того, щоб доставляти БК воду провізію для складу, який на передньому краї, на позиціях, куди це майже неможливо зробити фізично. Або також для враження противника за допомогою так званих дронів “Баба Яга”. Якщо ми збираємо, наприклад, на дрони наземні, вони допомагають нам в евакуації особового складу, вони допомагають нам в також перевезенні провізії, наприклад, або БК на позиції, куди важко куди важко добратись. Тому всі від солдата, до командира, я впевнений, дуже вдячні кожному українцю, які допомагають нам, які допомагають нашим зборам. Дуже дякуємо", - резюмував Богдан Пантьо.

  • Протягом доби 6 серпня на російсько-українському фронті зафіксували 147 бойових зіткнень. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 38 атак агресора.
Теги:
Новини
Україна
військові
російська армія
ЗСУ
Дніпропетровщина
Донеччина
Військові новини
Покровськ
Читайте також:
Автор Дар'я Тарасова
5 серпня, 2025 вiвторок
Виконавець ролі Боби Фетта Моррісон закликав фанатів "Зоряних війн" надіслати листи Lucasfilm, щоб його повернули у фільм
Китай
Автор Дар'я Куркіна
6 серпня, 2025 середа
МЗС Китаю вважає, що врегулювання війни РФ проти України "перебуває на вирішальному етапі"
Автор Дар'я Тарасова
4 серпня, 2025 понедiлок
"F1 Фільм" став найкасовішою стрічкою в карʼєрі Бреда Пітта
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.26
    Купівля 41.26
    Продаж 41.78
  • EUR
    Купівля 48.04
    Продаж 48.76
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
7 серпня
10:55
Оновлено
наслідки обстрілів Дніпровщини в ніч на 7 сепня 2025 р.
РФ атакувала Україну дронами: на Сумщині поранено чоловіка, у Дніпрі постраждали чотири людини
10:48
Ексклюзив
"У мене є страх, що ми всі розслабились": експерт з питань енергоефективності Павлюк про прийдешній опалювальний сезон
10:43
Володимир Зеленський
"Обговорити ключові деталі": Зеленський запланував низку розмов з партнерами щодо мирного процесу
10:40
штучний інтелект
В Україні запускають AI Factory – першу державну інфраструктуру для розвитку ШІ
10:31
електроенергія
Споживання електроенергії знизилося через похолодання: ситуація в енергосистемі України 7 серпня
10:23
Приквел серіалу "Хлопаки" під назвою "Сходження Vought" оголосив акторський склад
10:23
Убивство журналістки Рощиної: Україна оголосила підозру колишньому начальнику СІЗО в Росії
10:01
OPINION
Путін відкинув будь-яке перемирʼя. Тепер мир залежатиме від Китаю
09:56
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 7 серпня: скільки коштує євро й долар в обмінниках
09:55
Аналітика
Путін згадав про "Орєшнік", Трамп відправив ядерні субмарини: що це означає для світу та України
09:54
Російська дезінформація
Роспропаганда ширить фейк про нібито підготовку Україною провокації в пологовому будинку Краматорська, - ЦПД
09:47
НПЗ
У Росії після атаки БПЛА загорівся Афіпський НПЗ, у Волгоградській області – залізнична станція. Затримуються поїзди
09:45
Interflex
У межах операції Interflex уже понад 56 тис. українських військових пройшли вишкіл у Великій Британії
09:35
інфляція, ціни
Пишний розповів, коли стрибок курсу євро позначиться на цінах в Україні
09:12
сили ППО
Сили ППО знешкодили 89 зі 112 БПЛА, якими РФ атакувала Україну
08:48
Мьин Све
У віці 74 років помер виконувач обов'язків президента М'янми М'їн Шве
08:35
Ексклюзив
Білий Дім
Росія вже не говорить про визнання окупації всіх територій, на які вона претендує, - журналістка Ульяновська про зустріч Віткоффа з Путіним
08:20
Ексклюзив
Молодій дівчині загрожує ампутація кінцівки: депутатка Запорізької райради Сисоєва розповіла про стан поранених під час атаки на базу відпочинку
08:15
Оновлено
Минулої доби на фронті зафіксували 147 боїв: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 38 атак
08:02
OPINION
Чи може американський президент змусити Росію зупинитися
07:59
вертоліт гелікоптер Eurocopter Panther
У Гані розбився військовий гелікоптер: загинули 8 людей, серед них два міністри
07:33
Apple iPhone 15
Apple інвестує у США додаткові $100 млрд на тлі тиску з боку Трампа
06:45
Інфографіка
втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1040 військових, 47 артисистем і 4 танки
06:19
військові США
У США затримали військовослужбовця, якого підозрюють у передачі секретної інформації про танк Abrams Росії
05:30
Марко Рубіо
Рубіо розповів, за якої умови Трамп зможе провести зустріч з Зеленським та Путіним
01:27
Дональд Трамп
"Нарешті розірвемо це коло незрозумілих перемовин": Трамп заявив про гарні перспективи для зустрічі з Путіним найближчім часом
00:21
Оновлено
Трофей Ліги чемпіонів, Кубок чемпіонів
Ліга чемпіонів: результати та розклад матчів 3-го кваліфікаційного раунду
2025, середа
6 серпня
23:57
китай карантин
У Китаї поширюється вірус чикунгунья, що передається через укуси комарів
22:47
Словенія
Словенія запровадила заборону на імпорт "з окупованих Ізраїлем територій"
22:42
Ексклюзив
Дмитро Снєгирьов
Можлива пропозиція Україні обмеженого перемир’я - це не жест РФ у бік Трампа, а намагання зберегти залишки свого ВПК, - Снєгирьов
22:34
Оновлено
Дональд Трамп
Трамп планує особисто зустрітися з Путіним, а потім провести тристоронню зустріч з ним і Зеленським, - NYT
22:31
Ексклюзив
Сергій Таран
Перемовини між Віткоффом і Путіним були радше ритуальними, - політолог Таран
22:17
Оновлено
У Нікополі через артобстріл загинули троє людей, серед них 23-річний рятувальник Данило Хижняк
22:02
Ексклюзив
видобуток нафти, нафта
Є три гравці на ринку нафти і коли двоє грають проти третього - той програє, - експерт Гончар
21:48
Поліція США
На військовій базі у США сталася стрілянина, п’ятеро солдатів дістали поранення
21:41
Ексклюзив
Іванна Климпуш-Цинцадзе
Адміністрація Трампа змінила розуміння того, що відбувається: нардепка Климпуш-Цинцадзе про мита щодо Індії
21:23
Оновлено
Зеленський Трамп
"Війна має завершитись": Зеленський і Трамп поговорили телефоном за участі європейських лідерів "про озвучене в Москві"
21:16
Пропаганда РФ поширює фейкове звернення від імені українських військовополонених нібито про несправедливий "відбір" для обмінів, - ЦПД
21:16
Мобільний зв’язок, смартфон, телефон
Бойову цифрову систему DELTA офіційно впровадили на всіх рівнях Сил оборони
20:29
Фільми про Білий дім
Вашингтон усе ще планує запровадити вторинні санкції проти РФ 8 серпня, - Reuters
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV