Нардепка Янченко розкрила деталі нового закону, який дозволить тимчасово бронювати працівників із неналежно оформленими військово-обліковими документами

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

3 вересня Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт №13335. Він передбачає бронювання військовозобов’язаних працівників підприємств, установ і організацій оборонно-промислового комплексу, у яких відсутній військово-обліковий документ, або які не перебувають на військовому обліку, або не уточнили персональні дані.

Народна депутатка Галина Янченко пояснила, що закон дозволяє тимчасово на 45 днів бронювати нових працівників оборонних заводів для того, щоб вони могли за цей час пройти ВЛК, оновити свої дані, зареєструватися в Резерв+ і працевлаштуватися на оборонні заводи.

"На сьогодні ми маємо ситуацію, коли працівники не встигають оновити дані і їх просто "загрібають" ТЦК. У результаті замість того, щоб висококласні інженери виготовляли і винаходили нові зразки озброєння, їх просто відправляють в окопи низькокваліфікованими штурмовиками. Щоб вирішити цю ситуацію, ми запропонували цей законопроєкт", - повідомила нардепка.

За словами Янченко, імовірно у жовтні Рада зможе проголосувати законопроєкт в цілому. Вона відзначила, що всі виробництва відчувають кадровий голод, а цей законопроєкт вирішить багато проблем одночасно.

"Він дасть оборонним підприємствам працівників, яких зараз критично бракує, а українським захисникам - більше зброї. І, звичайно, що більше податків, більше надходжень для нашої економіки", - зауважила Янченко.

Відповідаючи на питання про те, як саме працюватиме механізм і на кого розповсюджуватиметься, вона уточнила: "Є чимало людей, які з тих чи інших причин не встигли оновити дані, і вони не можуть фактично працевлаштуватися, часто бояться навіть подавати свої анкети не лише до державних підприємств оборонних, а й також до приватних".

Законопроєкт передбачає можливість уникнути зловживань.

"Наприклад, одну людину можна подати лише раз на рік на таке тимчасове бронювання. Відповідно, ця людина встигне оновити свої дані, працевлаштуватися і, будемо сподіватися, що нормально працювати. Але умовно кажучи, стрибати з підприємства на підприємство для того, щоб просто забезпечити таке тимчасове бронювання, люди не зможуть", - додала народна депутатка.

Вона підкреслила, що в середньому 45 днів достатньо для того, щоб пройти ВЛК, зокрема з чергами і з бюрократичною тяганиною, і зареєструватися в Резерв +.

