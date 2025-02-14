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Ексклюзив

Нарешті навколо Краматорська риють протитанковий рів із "зубами дракона", - депутат Дружківської міськради

Оксана Ліховід
14 лютого, 2025 п'ятниця
08:50
Війна з Росією Фортифікації, зуби дракона

Депутат Дружківської міської ради Микола Довбня зазначив, що ворог просувається лише на напрямках, які не обладнані фортифікаціями

Зміст

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Якщо ворог раніше навалився на Покровськ, то зараз всі сили окупантів кинуті на Костянтинівку. Нарешті з'явилися візуальні ознаки того, що вибудовується фортифікація. Принаймні, навколо Краматорська зараз риється широкий протитанковий рів, вставляються "зуби дракона". Бачимо, що просування ворога йде до великих міст. Тобто дійшли до Мирнограда, Покровська і почали оточувати ці міста, а в лоб уже не йдуть", - зауважив Довбня. 

За словами депутата Дружківської міської ради, Часів Яр тримається. Часів Яр - це панівна висота, з Часів Яра відкриваються шляхи на Слов'янськ, Краматорськ, Дружківку, Костянтинівку, тобто звідти можна просуватися куди завгодно.

"Приклад Бахмута, Часів Яра показав, що ті неймовірні втрати ворога, які ворог зазнає саме в містах, не окупаються тими територіями, які він захоплює. Тому бачимо, що ворог просувається лише полями, на незахищених і необладнаних напрямках", - наголосив Довбня. 

  • Протягом минулої доби, 13 лютого, на російсько-українському фронті зафіксували 113 бойових зіткнень. На Покровському напрямку українські захисники зупинили 38 наступальних дій ворога.
Теги:
Новини
Україна
російська армія
Краматорськ
ЗСУ
Донеччина
окуповані території
Слов'янськ
Бахмут
Костянтинівка
Військові новини
втрати окупантів
Часів Яр
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