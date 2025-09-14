"Наша відповідь – ні": Єрмак відкинув пропозиції повернути Росії заморожені активи в обмін на припинення вогню

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, передає Інтерфакс-Україна.

"Наша відповідь – ні. Це не ціна за припинення вогню", – сказав Єрмак на 20-й щорічній конференції YES "Як нам завершити війну".

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка на конференції нагадав, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зробила дуже чітку заяву щодо так званих репараційних позик Україні за рахунок заморожених російських активів.

"Дуже чітко та точно з деталями, що російські активи будуть використані як своєрідне забезпечення позики, яка буде погашена лише тоді, коли Росія погодиться сплатити репарації. Це дуже широкі політичні рамки, і їх потрібно розробити як правовий та фінансовий інструмент, але заява дуже чітка і публічна. Це означає, що вона є передовою в мисленні європейських інституцій та держав-членів", - наголосив Качка.

За його словами, відбуваються дискусії між європейськими інституціями та державами-членами щодо того, як правильно реалізувати рішення, враховуючи позицію Бельгії як держави-члена, яка виступає проти конфіскації російських коштів. Тарас Качка додав, що запропонований механізм не передбачає такої конфіскації, тож, можливо, Бельгія підтримає цю ідею.

"Я сподіваюся, що протягом наступних місяців буде динаміка щодо остаточного рішення з цього питання", - резюмував Качка.