Навчання "Захід-2025" у Білорусі дали підстави Путіну готуватися до агресії проти країн Європи, - Безсмертний

Таку думку в етері Еспресо висловив дипломат Роман Безсмертний, надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Білорусь (2010-2011).

"У фінальній частині "Захід-2025" відбулися стратегічні командно-штабні навчання, і тепер мені очевидний їх результат. Після цих навчань почалися атаки безпілотників по європейських країнах, захід літаків у повітряний простір та суден у територіальні води. Наступне - активізація масових атак по Україні. Наступне - Валдай, як відповідна риторика. Наступне - стимульовані політичні кризи у багатьох державах. Зверніть увагу, як по команді вистрілили праві та ліві популісти, як збунтувалися у низці країн протестуючі у підтримці близькосхідних терористичних організацій. Все це свідчить про те, що у цьому є координація", - прокоментував Роман Безсмертний.

За його словами, ці всі події свідчать про те, що Російська Федерація, у тому числі із зазначених Путіним позицій на Валдаї, перейшла до наступного етапу гібридної війни у першу чергу проти країн Європи.

"Те, що нині з'являються повідомлення Інституту вивчення війни чи окремих осіб про розгляд Путіним конкретних планів щодо війни проти країн Європи та НАТО, про що також говорять розвідки, то це зайвий раз є доказом того, що стратегічні командно-штабні навчання в рамках "Захід-2025" дали підстави Путіну готуватися до агресії проти країн Європи. Я вже не кажу щодо інформації про збільшення допомоги РФ з боку Китаю, Північної Кореї, також з'явилися фрагменти щодо рекрутування до російського війська з Куби, країн Африки та Азії. І це все говорить про те, що Москва навмисно загострює ситуацію", - зауважив дипломат.

Безсмертний резюмував, що на ці кроки не можна і не слід дивитися, як на окремі, непов'язані між собою події. Адже це все складається в те, що називається гібридною війною. Це ще один етап війни, в який входить Російська Федерація.