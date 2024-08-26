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"Навіть на війні є правила": гуманітарний координатор ООН в Україні Шмале засудив масовану російську атаку

Ксенія Золотова
26 серпня, 2024 понедiлок
18:52
Війна з Росією обстріл Луцька

Новий координатор системи ООН і гуманітарний координатор в Україні Матіас Шмале засудив масовану російську ракетну атаку вранці 26 серпня, наголосивши на важливості збереження поваги до міжнародного гуманітарного права

Зміст

Про це повідомляє пресслужба представництва постійного координатора ООН.

"Як і мільйони людей в Україні, сьогодні вранці я провів години в притулку через тривалу хвилю нападів на Україну з боку російських збройних сил.

Він нагадав у зверненні, що внаслідок атаки є вбиті і поранені мирні жителі, а також серйозної шкоди зазнала цивільна інфраструктура.

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Шмале наголосив, що неприпустимо, коли замість того, щоб продовжувати життя, громадяни цієї країни змушені шукати безпеки на станціях метро та інших притулках.

"Навіть на війні є правила. Слід поважати міжнародне гуманітарне право. Цивільне населення має бути захищене", - підсумував він.

  • Через масовану атаку РФ у понеділок, 26 серпня, сигнал повітряної тривоги у столиці України тривав 8,5 годин. Сили протиповітряної оборони знищили майже 20 БПЛА, які прямували на Київ.
Теги:
Україна
Росія
ООН
російська армія
Світ про Україну
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2024, понедiлок
26 серпня
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