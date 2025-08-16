Найбільший страх для Путіна - втрата керованості, - психотерапевт Кечур

Про це в етері Еспресо розповів український психіатр, психотерапевт, психоаналітик, громадський діяч Роман Кечур

"Одна з причин того, чому Путін почав цю війну, полягає в тому, що він, як багато західних політиків, був впевнений у швидкій перемозі. Якби Путін знав, що ця війна буде тривати 4 роки, то він би точно готувався до цього по-іншому. Бо як би він не розповідав, що все за планом і він всіх переграв, Росія точно зараз не в найкращому стані перебуває. Тобто, Путін розпочав цю війну, бо дійсно вважав, що це не війна, а "СВО" і він зможе приєднати всю Україну до Росії", - пояснив Кечур.

За словами психотерапевта, Путін одержимий владою, яку він утримує через свідому маніпуляцію людьми. Втрата контролю над цією владою знищить його.

"Нам не варто дуже перейматись Путіним. Старий він, який в нього характер, що він сказав, все немає значення. Нас не має це хвилювати. Ми маємо робити все можливе, щоб йому було боляче. Щоб це тривало достатньо часу і щоб він добре відчував цей біль. А найбільше йому болітиме від втрати керованості. Це його найбільший страх. Ця людина організована навколо ідеї влади. Путін нікому не вірить і керується лише владою, яку він утримує через свідому маніпуляцію людьми. Він досяг в цьому успіху. Єдине, що його дестабілізує - це втрата контролю”, - підсумував він.

