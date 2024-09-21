Найближчим часом армія РФ знову буде пробивати собі шлях на місто Покровськ, - військовослужбовець ЗСУ Фірсов

Про це повідомив головний сержант роти ударних БПЛА Єгор Фірсов у етері телеканалу "Еспресо".

"Взагалі, на досвіді того, що відбувалось в Авдіївці і в Бахмуті, всі ці натиски ворога хвилеподібні. Тобто була хвиля, зараз вона трохи стихла. Це не означає, що ситуація нормальна, вона складна, але контрольована. Розслаблятись не можна, ворог найближчим часом, можливо через тиждень чи два, знову буде пробивати собі шлях саме на місто Покровськ. Можливо, вони будуть обходити цю агломерацію з боків, як це робили у Бахмуті і в Авдіївці, і брати в так звані клешні. Це навіть 99%. Але те, що ворог буде намагатися взяти цю агломерацію і виходити на шлях до Дніпропетровська, це 100%", - заявив він.

Зараз ворог намагається йти вниз, в бік Курахова та Селидового, зауважив Фірсов.

"Вони бояться йти напряму, щоб не перебувати в такому положенні, коли їхні позиції будуть обстрілюватись з усіх боків. Окупанти збираються розширятись, як пише військова радянська книга, і намагатись пробити собі шлях, відкрити напрямок до Курахового", - додав він.