Найгарячіше на Курахівському та Покровському напрямках: у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00.

Протягом 4 вересня окупанти завдавали авіаційних ударів та вели артилерійські обстріли по прикордонних районах Сумщини та Чернігівщини. Наразі відомо про 5 авіаційних ударів із застосуванням 11 керованих авіаційних бомб.

Зокрема, під удари ворога потрапили райони населених пунктів, таких як Суми, Токарі, Нова Слобода, Ямпіль та Юнаківка. Обстрілам артилерії піддавалися населені пункти, такі як Сидорівка, Нововасилівка, Славгород, Попівка, Високе, Покровка, Бояро-Лежачі, Заріччя, Дмитрівка, Михальчина Слобода та Чуйківка.

Про ситуацію на основних напрямках

На Харківському напрямку з початку доби відбулося одне боєзіткнення поблизу Вовчанська, яке наразі триває.

На Куп’янському напрямку російські війська 14 разів намагалися штурмувати українські позиції поблизу Синьківки, Глушківки, Лозової, Берестового та Мясожарівки. Бої тривають.

На Лиманському напрямку ворог атакував в районах Дружелюбівки, Греківки, Макіївки, Новосадового, Невського та Торського. Загалом з початку доби на цьому напрямку нараховується вже 11 боєзіткнень, досі тривають чотири.

На Сіверському напрямку противник не полишає спроби прорвати оборону українських військ, проте отримує гідну відсіч від наших захисників. Так, поблизу Івано-Дар’ївки окупанти один раз намагалися потіснити наші підрозділи.

На Краматорському напрямку від початку доби російські війська один раз намагалися вибити наші підрозділи із займаних позицій. Також противник завдав удару некерованими авіаційними ракетами по Часовому Яру.

На Торецькому напрямку противник за підтримки штурмової та бомбардувальної авіації вісім разів атакував позиції українських військ. Наразі триває боєзіткнення поблизу Нью-Йорка.

На Покровському напрямку ситуація залишається напруженою. У районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Новогродівки, Гродівки, Селідового, Миколаївки та Миролюбівки точаться запеклі бої. Наразі ворог здійснив 31 штурм наших позицій. Тривають бої у восьми локаціях. Також ворожа авіація завдала ударів поблизу населених пунктів Олександропіль та Селідове, застосувавши КАБи та некеровані авіаційні ракети.

На Курахівському напрямку - складна ситуація. Тут ворог від початку доби 32 рази атакував наші підрозділи. Намагався просунутися поблизу Красногорівки, Георгіївки та Костянтинівки.

На Времівському напрямку було відбито дві штурмові дії противника в бік Водяного та Костянтинівки.

На Оріхівському напрямку у районі Роботиного окупанти один раз намагалися просунутися вперед, але отримали жорстку відсіч, - повідомили у Генштабі.

На Придніпровському напрямку відбито п’ять ворожих атак, противник успіху не мав.