Наймасштабніша атака дронів на російську столицю ще попереду, - Згурець
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що раніше американці були проти ударів українськими дронами по Москві
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Наймасштабніша атака дронів на російську столицю ще попереду. Вороги повідомляють про те, що над Москвою було збито 8 чи 10 дронів, а також говорять про 45 дронів. Розуміємо, що це планова операція ЗСУ, спрямована на удари по об'єктах в Росії з військово-політичним значенням. Незабаром дізнаємося, які саме об'єкти були під атакою для наших дронів. Нагадаю, що це понад 400 кілометрів, і ця відстань цілком досяжна для наших безпілотників. Зазначу, що раніше американці були проти ударів українськими дронами по Москві, була певна пауза", - зауважив Згурець.
За словами військового експерта, з українського боку проводять планові заходи, які скеровані на російські військові летовища, де базуються фронтові бомбардувальники РФ.
"ЗСУ, спираючись на власний потенціал і потенціал безпілотних комплексів, здійснюють заходи, які є доповнювальними до дій Сил оборони в Курській області", - наголосив Згурець.
- У ніч на 21 серпня росіяни поскаржились на наймасштабнішу атаку безпілотників на Московську область. Зокрема, кажуть про нібито збиття 10 дронів.
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