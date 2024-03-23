Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією "Найскладніше досі у Харкові": Зеленський про відновлення української енергетики після атаки РФ 22 березня

"Найскладніше досі у Харкові": Зеленський про відновлення української енергетики після атаки РФ 22 березня

23 березня, 2024 субота
11:09
Війна з Росією Володимир Зеленський

Найскладніша ситуація з відновленням енергетики після російської атаки 22 березня у Харкові. А на Дніпровщині підключена вся область, окрім частини споживачів у Нікополі

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Він отримав доповіді щодо відновлювальних робіт в областях України після російського удару в пʼятницю, зокрема, звіти від МВС, енергетиків, регіонів. За його словами, всюди безперервно тривала робота. 

"Найскладніше досі у Харкові. Продовжується підключення до електрики побутових споживачів. Темп максимальний з можливого зараз. Дніпровщина – вся область підключена, окрім частини споживачів у Нікополі. Робиться все, щоб і там дати електрику", - зазначив Зеленський.

Президент також додав, що на Сумщині, Полтавщині, Одещині, Вінниччині, Франківщині, Хмельниччині, у Миколаєві та Запоріжжі фактично всюди відновлена технічна можливість подачі електрики.

В частині громад діють аварійні графіки відключень.

Зеленський подякував кожній ремонтній бригаді, всім працівникам енергетичних компаній, рятувальникам з ДСНС України та всім залученим комунальним службам.

"Окремо сьогодні вже була доповідь військового командування. На фронті стабільно. Вдячний усім солдатам і командирам за збереження наших позицій і необхідні дії", - резюмував президент.

  • 22 березня російська терористична армія атакувала Україну 151 засобом повітряного нападу. Українська ППО знищила 92 ворожі цілі.

  • Російські загарбники 22 березня намагалися здійснити масований обстріл України. Через це окупована Запорізька атомна електростанція опинилася на межі блекауту. Також окупанти атакували найбільшу ГЕС в Україні - ДніпроГЕС. Російські пропагандистські тг-канали почали поширювати фейкову новину про нібито знищення греблі.

    Детальніше про атаку читайте тут!

Теги:
Україна
Харків
Хмельниччина
Володимир Зеленський
Одещина
Полтавщина
Сумщина
Дніпропетровщина
Енергія
Запорізька область
Вінниччина
ракетний удар
Читайте також:
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Автор Сергій Згурець
21 березня, 2024 четвер
Нові дані про російські ракети Х-101: аналіз детонації бойових частин у Києві. Колонка Сергія Згурця
оркі росіяни полон
22 березня, 2024 п'ятниця
Росія готує нові резерви для майбутніх наступів: ISW назвав один нюанс
ДніпроГЕС
22 березня, 2024 п'ятниця
Дніпрогес зазнав атаки ворога: у Дніпро потрапили нафтопродукти, забруднено ґрунти
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.75
    Купівля 38.75
    Продаж 39.28
  • EUR
    Купівля 42.04
    Продаж 42.81
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
23 березня
11:30
Оновлено
Москва, теракт у ТРЦ "Крокус"
ФСБ затримала підозрюваних у теракті в Підмосков'ї й каже, що ті тікали до України
11:00
Новини компаній
PIN-UP і Forbes Ukraine запустили грантову програму для прифронтових бізнесів
10:56
Пожежа на поромі в Бохолі, Філіппіни, 18 червня 2023 р.
Берегова охорона Китаю обстріляла з водометів філіппінський цивільний човен
10:55
Ексклюзив
вежа завали Антополь
"Бійці знають, що це рятує життя, а українці кожен раз думають, що це не про них", - волонтерка Корчинська закликає освоїти навички тактичної медицини
10:55
Оновлено
США вдарили по підземних сховищах зброї єменських хуситів
10:29
Сенат США
Сенат США ухвалив бюджет на суму $1,2 трлн і запобіг "шатдауну"
10:28
ЗНО
Абітурієнти зможуть зареєструватися на НМТ через Дію
10:05
OPINION
Сергій Фурса
Перед тим, як ненавидіти США, подумайте, де б ми були без них
09:52
Дмитро Ярош
"Офіційно заявляю: це не ми": Ярош спростував причетність українських військових до теракту у Підмосков'ї
09:50
Ілюстративне фото
Ворог вночі вдарив по Мирнограду на Донеччині: є постраждала
09:40
Огляд
Коли (не) буде краще, куди зникають боги і справа не в діагнозі – 5 книг про те, як повернути собі смак життя
09:36
Оновлено
фейк
"Данілов підтвердив причетність Києва до теракту в Підмосковʼї": черговий фейк Росії
09:29
Ексклюзив
командир роти 71-ї ОЄБр розповів про успішний штурм ворожих позицій на Запоріжжі
Напружена ситуація на Запорізькому напрямку: речник "Легіону Свободи" Денисов розповів про штурми ворога та будівництво фортифікацій
09:18
Оновлено
Атака на Харків 22 березня
Росія атакувала Україну "шахедами": у Харкові є постраждалі
09:15
Меню з підписом Ейнштейна продали на аукціоні у Британії
08:57
Оновлено
корабель рф
Росія завела усі свої кораблі в Чорному морі до пунктів базування
08:26
Білий дім: Поки Конгрес зволікає, Путін користується кожним моментом для ударів по Україні
08:19
втрати окупантів
Значні втрати армії РФ можуть призвести до зміни керівництва Кремля, - ексміністр оборони Канади
08:08
сили ППО
Нічна атака РФ: українська ППО знищила 31 ворожий БПЛА
08:05
OPINION
Вадим Денисенко
Теракт у РФ з вбивством 50 людей — це Каширське шосе-2
07:55
Оновлено
дрони-камікадзе
У РФ заявили про перехоплення безпілотників над 4 областями
07:44
Оновлено
втрати окупантів
Понад 1000 військових, 36 артсистем і 12 танків: Генштаб оновив втрати армії РФ за добу війни в Україні
07:26
окупанти орки
Ознаки підготовки операції РФ з оточення Харкова наразі відсутні, - ISW
06:49
ООН: 2,2 мільярда людей у світі не мають доступу до чистої води
06:39
Україна Японія
Уряд Японії виділив Україні $230 млн для відновлення сільського господарства
06:24
Керівник Моссаду Давід Барнеа
Очільник Моссаду прилетів до Катару для обговорення перемир'я і звільнення заручників у Газі
05:59
Дамба ДніпроГЕС, Запоріжжя
В ISW назвали причину масштабної атаки Росії на енергосистему України
04:40
росія - китай
Австралія і Британія розкритикували Китай через політику щодо Гонконгу та Росії
04:12
війна з росією нафта безпілотник
У Самарській області РФ горить НПЗ Роснафти, - ЗМІ
03:16
Еммануель Макрон
У Кремлі пригрозили Парижу ядерним ударом: Макрон відреагував
02:48
Пожежа на Ільському НПЗ в РФ
У Білому домі відмовилися коментувати позицію США щодо ударів України по НПЗ у РФ
01:52
блокування кордону, Польща
Антиукраїнська партія "Конфедерація" увійшла у трійку за популярністю у Польщі, - опитування
01:24
ІДІЛ
Західні спецслужби підтверджують відповідальність Ісламської держави до терактів у Москві, - ЗМІ
00:56
Антоніу Гутерреш
Генсек ООН засудив масштабні удари РФ по енергооб'єктах України 22 березня
00:28
пожежа в "Крокус Сіті холі", Мосва
Білий дім відкинув причетність України до теракту у Москві
2024, п'ятниця
22 березня
23:10
ДніпроГЕС
У Запоріжжі відновили рух легкових авто греблею ГЕС
22:52
Оновлено
Москва, теракт у ТРЦ "Крокус"
Стрілянина в Москві: МЗС та ГУР заявили про непричетність України
22:24
Оновлено
світло
В Одесі через російську атаку впровадили екстрені відключення світла. 160 тис. людей вже зі світлом
22:16
Системи ППО та безпілотники: Британія оголосила про виділення пакета допомоги Україні вартістю понад $75 млн
22:15
Молодіжна збірна України
Україна обіграла в товариському матчі олімпійську збірну Марокко
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV