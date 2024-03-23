"Найскладніше досі у Харкові": Зеленський про відновлення української енергетики після атаки РФ 22 березня

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Він отримав доповіді щодо відновлювальних робіт в областях України після російського удару в пʼятницю, зокрема, звіти від МВС, енергетиків, регіонів. За його словами, всюди безперервно тривала робота.

"Найскладніше досі у Харкові. Продовжується підключення до електрики побутових споживачів. Темп максимальний з можливого зараз. Дніпровщина – вся область підключена, окрім частини споживачів у Нікополі. Робиться все, щоб і там дати електрику", - зазначив Зеленський.

Президент також додав, що на Сумщині, Полтавщині, Одещині, Вінниччині, Франківщині, Хмельниччині, у Миколаєві та Запоріжжі фактично всюди відновлена технічна можливість подачі електрики.

В частині громад діють аварійні графіки відключень.

Зеленський подякував кожній ремонтній бригаді, всім працівникам енергетичних компаній, рятувальникам з ДСНС України та всім залученим комунальним службам.

"Окремо сьогодні вже була доповідь військового командування. На фронті стабільно. Вдячний усім солдатам і командирам за збереження наших позицій і необхідні дії", - резюмував президент.