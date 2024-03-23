"Найскладніше досі у Харкові": Зеленський про відновлення української енергетики після атаки РФ 22 березня
Найскладніша ситуація з відновленням енергетики після російської атаки 22 березня у Харкові. А на Дніпровщині підключена вся область, окрім частини споживачів у Нікополі
Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
Він отримав доповіді щодо відновлювальних робіт в областях України після російського удару в пʼятницю, зокрема, звіти від МВС, енергетиків, регіонів. За його словами, всюди безперервно тривала робота.
"Найскладніше досі у Харкові. Продовжується підключення до електрики побутових споживачів. Темп максимальний з можливого зараз. Дніпровщина – вся область підключена, окрім частини споживачів у Нікополі. Робиться все, щоб і там дати електрику", - зазначив Зеленський.
Президент також додав, що на Сумщині, Полтавщині, Одещині, Вінниччині, Франківщині, Хмельниччині, у Миколаєві та Запоріжжі фактично всюди відновлена технічна можливість подачі електрики.
В частині громад діють аварійні графіки відключень.
Зеленський подякував кожній ремонтній бригаді, всім працівникам енергетичних компаній, рятувальникам з ДСНС України та всім залученим комунальним службам.
"Окремо сьогодні вже була доповідь військового командування. На фронті стабільно. Вдячний усім солдатам і командирам за збереження наших позицій і необхідні дії", - резюмував президент.
- 22 березня російська терористична армія атакувала Україну 151 засобом повітряного нападу. Українська ППО знищила 92 ворожі цілі.
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Російські загарбники 22 березня намагалися здійснити масований обстріл України. Через це окупована Запорізька атомна електростанція опинилася на межі блекауту. Також окупанти атакували найбільшу ГЕС в Україні - ДніпроГЕС. Російські пропагандистські тг-канали почали поширювати фейкову новину про нібито знищення греблі.
Детальніше про атаку читайте тут!
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