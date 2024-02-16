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НАЗК поповнило базу даних іноземних компонентів чіпами оновлених іранських "шахедів"

16 лютого, 2024 п'ятниця
13:00
Війна з Росією шахед

Національне агентство з питань запобігання корупції поповнило Відкриту базу даних іноземних компонентів російської та іранської зброї чіпами оновлених "шахедів" чорного кольору

Про це йдеться на сайті НАЗК.

"Для ускладнення нічної роботи української протиповітряної оборони Росія почала застосовувати ударні БПЛА "Shahed-136" чорного кольору. Втім, це не заважає українським військовим знищувати ці ворожі дрони. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) поповнило Єдину базу іноземних компонентів у зброї  чіпами оновлених іранських "шахедів"", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що БПЛА такого виду українські Сили оборони вже збивали у Києві, Харкові та на Херсонщині.

Без чіпів іноземного виробництва ці дрони не були б здатні виконувати свої задачі та атакувати українські мирні міста, додають в НАЗК. 

В агенстві наголошують, що попри постійну модернізацію та локалізацію виробництва залежно від іноземних технологій та компонентів російські "шахеди" все ще мало відрізняються від іранських.

"Це вкотре доводить, що іноземним технологіям та компонентам не місце в зброї агресорів. Світ має обʼєднуватися і досліджувати як такі компоненти потрапляють до рф для притягнення співучасників цієї війни до відповідальності", - пояснили в НАЗК.

  • 13 січня Національне агентство з питань запобігання корупції поповнило Відкриту базу даних іноземних компонентів російської та іранської зброї компонентами переносного шукача неконтактних вибухових пристроїв та навігаційного портативного приймача "ОРИОН" супутникових систем ГЛОНАСС та NAVSTAR.
Теги:
Україна
зброя
Іран
безпілотник
НАЗК
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