НАЗК поповнило базу даних іноземних компонентів російської та іранської зброї

Про це пише НАЗК.

Зазначається. що до бази додали нові компоненти переносного шукача неконтактних вибухових пристроїв та навігаційного портативного приймача "ОРИОН" супутникових систем ГЛОНАСС та NAVSTAR.

"Поки увесь демократичний світ активно підтримує Україну, компоненти деяких іноземних компаній продовжують знаходиться у зброї агресора, який руйнує та вбиває. Світ має обʼєднуватися навколо нерозповсюдження технологій до таких терористичних режимів як рф, щоб забезпечити глобальний мир та безпеку", - йдеться у повідомленні.