Не бачу жодного шансу отримати мир з Росією виключно за рахунок дипломатичних засобів, - Арсеній Яценюк на КБФ

Про це сказав засновник і голова Київського Безпекового Форуму, прем’єр-міністр України у 2014-16 роках Арсеній Яценюк, відкриваючи 17-й щорічний Форум під назвою "UA: ЄДНАЙМОСЯ ЗНОВУ, ЩОБ ПОДОЛАТИ СВІТОВОГО АГРЕСОРА", 8 травня у Києві.

"80 років минуло, відколи нацистська Німеччина зазнала нищівної поразки і союзники перемогли в цій війні. Вірю, що настане час, коли сучасний Гітлер, яким є президент Путін, - здасться. Із усією своєю нелюдською ідеологією, усіма злочинами, які вчинив він і його країна. Із геноцидальною війною, яку він розпочав проти моєї країни. Єдиний спосіб, як ми можемо перемогти, - це знову об’єднавшись. Ми зробили це 80 років тому. І ми досягнемо успіху на цьому праведному шляху до відновлення світового порядку", - сказав він.

Арсеній Яценюк зауважив, що політика замирення завжди веде до агресії.

"Я хочу, щоб ми всі пам’ятали, що в 1938 році на той час вільний світ хотів підписати угоди з Гітлером. А що сталося в результаті? Він розпочав Другу світову війну. у 2014-му, після того як сучасний уже Гітлер незаконно анексував Крим і послав свої війська до Донецька і Луганська, вільний світ також хотів підписати з ним угоду. І що сталося? В 2022 році він розпочав повномасштабну навалу на Україну. Отже, не треба більше політики замирення. Для того щоб отримати мир, ми повинні показати реальну силу", - наголосив очільник Фонду.

Він також поставив під сумнів ефективність ідеї отримання миру лише через дипломатичні канали і на дипломатичних засадах.

"Я категорично з цим не погоджуюся. Я не бачу жодного шансу отримати мир з Росією виключно за рахунок дипломатичних засобів. Дипломатія має підкріплюватися військовою міццю. Це єдина мова, яку розуміє Путін", - зазначив Арсеній Яценюк.

На його переконання, для того щоб зупинити війну, потрібен чіткий і комплексний план: "І ми не зможемо отримати цей мир через якісь поступки. Поступки лише збільшують апетити цього звіра. Ми й так забагато вже зробили поступок і заплатили нашими життями, кров’ю за це. Це наша спільна боротьба".

Арсеній Яценюк також наголосив, що Україна стала справжнім оплотом європейської глобальної безпеки.

"Ми продемонстрували всьому світу, що попри те, що Росія озброєна до зубів, що вона має союзників: таких, як Китай та інші тирани і диктатори, попри той факт, що Росія має ядерну зброю, ми маємо мужність, волю і стійкість для того, щоб вистояти і зупинити російському військову навалу. Ми зранені, але наша воля не зламана. Ми втомлені, але ми не виснажені. І ми знаємо, що настане час, коли Україна і вільний світ переможуть. Саме в цьому й полягає ідея нашої конференції: єднаймося знову і перемагаймо",- підсумував політик.

Форум трансляюється наживо: Трансляція українською мовою та англійською мовою.

Київський Безпековий Форум заснований фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну" як платформа для обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки.