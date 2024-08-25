Не лише вихід до кордонів 1991 року: Віктор Ющенко пояснив, якою має бути повна перемога у війні з Росією

Про це президент України у 2005-2010 роках Віктор Ющенко сказав у бесіді з журналістом Еспресо Василем Зимною.

"Я переконаний, що один із форматів перемоги у сьогоднішній війні полягає не тільки у тому, як українським військам дійти до Хутора-Михайлівського і там зупинитися. Якщо ми залишаємо зло під назвою "Путін", а з ним разом і путінську фашистську Росію, де Путіна енергетично живлять 145 мільйонів маленьких йому подібних, - це початок джерела путінізму, це благословення, яке вони дають. Так якщо ми зупинимось на Хуторі-Михайлівський, - це буде велика помилка. Я хочу сказати не в тому плані, що фізично ми повинні нагадувати про Зелений, Малиновий, Жовтий, Сірий Клини, про український Таганрог, Білгород, про українську Кубань – цілу низку крайніх територій, де українська присутність багатовічна. Зараз ми говоримо не про цей вимір географії", - зазначив Ющенко.

За його словами, мова насамперед не про географію, а про політику.

"Якщо Європа і цілий світ не зрозуміють, що не може бути перемоги, за якої путінський режим залишиться існувати, що ніякого переговорного процесу, коли в одному з крісел сидить президент Путін, - це перша мітка того, що ви програли і даєте цьому нелюдю спосіб живлення. Я говорю до португальців, німців чи французів - він вам не потрібний. На сьогоднішній день, якщо ви не вирішили питання безпеки, ви не вирішили жодного питання, яке стоїть у вас на порядку денному. Безпека - це така річ, яка не знає кордонів, незалежно від того, чи до вас 6 тисяч км чи 10 тисяч", - продовжив Ющенко.

Зараз Україна спільного з цивілізованим світом, на думку експрезидента, має окреслити правильне бачення перемоги у війні.

Читайте також: Віктор Ющенко: Хочете бути щасливі - будьте подалі від Росії. Спецпроєкт "День Незалежності: світлі люди в темні часи"

"Перед світом наразі постає велика задача - правильно сформувати дефініції виходу із війни, яку приніс Путін. Я лише одне хочу підкреслити, щоб не породжувати якісь упереджувальні дискусії: наявність Путіна на будь-якій конференції, наявність потреби путінського підпису від імені тюрми народів не дає відповідь нашої перемоги. Його не треба залишати на завтрашній день. І тоді ми тихо підходимо до думок, які, як я думаю, дуже недооцінені у сучасному світі. Я остерігаюся, щоб не повернувся той синдром, який ми пережили в 90-х роках, коли президент США Джордж Буш приїздить і з трибуни парламенту закликає українців в жодному разі не творити суверенітет. Тоді на вулицях Києва вже три місяці тривали багатотисячні мітинги за незалежність", - застергі Ющенко.

Поки що, як він вважає, Європа в цілому остаточно не визначилася з тим, як має бути закнічена російсько-українська війна.

"У мене є тяжке відчуття того, що зараз світ, і Європа в тому числі, зупинилися на роздоріжжі: якщо завтрашній день, після завершення цієї війни, ми бачимо в російській моделі, в її присутності на цьому політичному полі, я думаю, що ми робимо величезну помилку. Ми робимо той тайм-аут, якого сьогодні найбільше потребує Путін для того, щоб потім прийти до кордонів Словаччини, Болгарії і далі робити ту злу справу, в якій він вбачає російську місію", - звернув увагу Ющенко.