"Не може бути компромісу": у Кулеби відповіли на заклик Фіцо віддати Росії ТОТ
Україна не погодиться на жодні територіальні поступки Росії задля завершення війни. Водночас перемога Києва є запорукою безпеки в Європі
Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.
"Не може бути компромісу щодо територіальної цілісності. Ні України, ні Словаччини, ні будь-якої іншої країни", - написав він.
За словами дипломата, Україна докладе всіх зусиль для повернення Донецька, Луганська й Криму.
"Говорімо відверто: без безпеки в Україні не буде безпеки ні в Словаччині, ні в Європі загалом. Маємо спільними зусиллями наближати українську перемогу", - підкреслив Ніколенко.
Що передувало
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що єдиний спосіб покласти край війні Росії проти України - це відмовитися від тимчасово окупованих територій.
"Має бути якийсь компроміс. Чого вони очікують, що росіяни залишать Крим, Донбас і Луганськ? Це нереально", - сказав Фіцо.
Раніше очільник словацького уряду також заявляв, що фінансова підтримка України не має сенсу, бо війна "не має військового вирішення".
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