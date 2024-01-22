"Не може бути компромісу": у Кулеби відповіли на заклик Фіцо віддати Росії ТОТ

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Не може бути компромісу щодо територіальної цілісності. Ні України, ні Словаччини, ні будь-якої іншої країни", - написав він.

За словами дипломата, Україна докладе всіх зусиль для повернення Донецька, Луганська й Криму.

"Говорімо відверто: без безпеки в Україні не буде безпеки ні в Словаччині, ні в Європі загалом. Маємо спільними зусиллями наближати українську перемогу", - підкреслив Ніколенко.

Що передувало

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що єдиний спосіб покласти край війні Росії проти України - це відмовитися від тимчасово окупованих територій.

"Має бути якийсь компроміс. Чого вони очікують, що росіяни залишать Крим, Донбас і Луганськ? Це нереально", - сказав Фіцо.

Раніше очільник словацького уряду також заявляв, що фінансова підтримка України не має сенсу, бо війна "не має військового вирішення".