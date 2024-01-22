Фіцо пропонує Україні віддати Росії території та виступає проти її вступу до НАТО, а Велика Британія зафіксувала завантаження російських кораблів у Пхеньяні. Акценти світових ЗМІ 22 січня

Про це і не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 22 січня.

Фіцо пропонує Україні віддати Росії території та виступає проти її вступу до НАТО

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що єдиний спосіб покласти край війні Росії проти України - це віддати Києву частину своєї території окупантам, і знову виступив проти членства України в НАТО, пише Politico.

"Має бути якийсь компроміс, — сказав Фіцо у суботу словацькому громадському мовнику RTVS. — Чого вони очікують, що росіяни залишать Крим, Донбас і Луганськ? Це нереально".

Politico нагадує, що проросійський прем'єр прийшов до влади у Словаччині в грудні 2023 року після того, як його лівопопулістська партія перемогла на вересневих виборах з обіцянками припинити постачання зброї в Україну, заблокувати потенційне членство Києва в НАТО і виступити проти санкцій щодо Росії.

Окрім того, Фіцо підтвердив свою незгоду з прагненням України вступити до НАТО фактично напередодні запланованої на середу зустрічі словацького лідера з українським прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

"Це було б просто основою для Третьої світової війни, нічого більше, — заявив прем'єр Словаччини. — Україна не є незалежною і суверенною країною, а перебуває під тотальним впливом і контролем Сполучених Штатів".

Він також дозволив собі звинуватити Україну в тому, що вона, мовляв, є "однією з найбільш корумпованих націй у світі".

Минулого тижня прем'єр-міністр Словаччини висловив підтримку прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану, який у грудні заблокував пакет допомоги ЄС для України на суму 50 мільярдів євро.

Міністерство культури Словаччини також оголосило, що відновить співпрацю з Росією та Білоруссю після її призупинення у березні 2022 року після вторгнення Росії в Україну.

Фото: Роберт Фіцо, фейсбук-сторінка

Велика Британія зафіксувала завантаження російських кораблів у Пхеньяні

Велика Британія надіслала експертам ООН фотографії північнокорейських поставок до Росії, повідомляє The Guardian. Звіт показує російські кораблі, що завантажуються в північнокорейському порту, на тлі звинувачень у тому, що Пхеньян постачає ракети і снаряди.

Північну Корею звинувачують у постачанні балістичних ракет і сотень тисяч артилерійських снарядів російському уряду для війни в Україні з моменту зустрічі Володимира Путіна з Кім Чен Ином на далекому сході Росії у вересні.

Їхні двосторонні відносини, схоже, розширюються, зазначають у виданні. На тижні Путін зустрівся в Кремлі з міністром закордонних справ Північної Кореї Чхве Сон Хуї під час рідкісного п'ятиденного візиту високопосадовця з Пхеньяну.

Неопублікована доповідь британської розвідки, з якою ознайомились The Guardian, містить знімки, зроблені в період з вересня по грудень, на яких три російські кораблі "Майя", "Ангара" і "Марія" завантажують контейнери у відродженому північнокорейському порту Наджін перед тим, як пройти транзитом до російських портів на Далекому Сході. Хоча агентство заявило, що не може ідентифікувати, що було в контейнерах, це сталося після того, США оголосили, що балістичні ракети з Північної Кореї були використані Росією в Україні.

"Застосування Росією північнокорейської зброї в Україні є порушенням численних резолюцій Ради Безпеки ООН, — заявив дипломат ООН. — Це підриває міжнародні зусилля, спрямовані на запобігання розповсюдженню ядерної зброї, і викриває, наскільки відчайдушною стала Росія у своєму невдалому вторгненні. Ці та інші докази, представлені санкційному комітету ООН, повинні стати приводом для повного розслідування грубого порушення Росією і КНДР міжнародних санкцій".

Цей звіт та інші докази від країн надали групі експертів ООН з питань північнокорейського розповсюдження. Як попередньо очікується, наступного місяця група опублікує свій перший остаточний звіт після того, як цього року різко зросли підозри щодо поставок північнокорейських боєприпасів до Росії.

Усі кораблі, згадані у звіті, потрапили під санкції уряду США у 2022 році через їхні зв'язки з судноплавною компанією Міністерства оборони Росії ТОВ "Оборонлогістика", яка "брала участь у незаконному захопленні та окупації Криму Росією з 2014 року, а також з приватними російськими морськими судноплавними компаніями, які перевозять зброю та іншу військову техніку для [уряду Росії]".

Також нещодавній звіт аналітичного центру Royal United Services Institute показав зростання обсягів перевезень з Північної Кореї до Росії, що "свідчить про те, що Росія, ймовірно, почала широкомасштабні перевезення північнокорейських боєприпасів".

Ці поставки були визнані такими, що уможливили військові удари по Україні в грудні і січні, в результаті яких "загинули десятки людей і сотні були поранені".

Старший директор Білого дому з контролю над озброєннями Пранай Вадді заявив що військова співпраця між Росією і Північною Кореєю є "безпрецедентною", і попередив, що російська військова допомога Північній Кореї може підірвати політику ядерного стримування США в Південній Кореї і Японії.

"Я думаю, що характер Північної Кореї як загрози в регіоні може кардинально змінитися протягом найближчого десятиліття в результаті цієї співпраці", — сказав Вадді в інтерв'ю аналітичному центру "Центр стратегічних і міжнародних досліджень".

Північна Корея також дала зрозуміти, що, можливо, отримує російську допомогу для своєї космічної програми: перед зустріччю з Путіним член північнокорейської делегації сфотографувався з документом під назвою "Список спостережень у сфері космічних технологій", таку інформацію видання отримало від південнокорейське інформаційне агентство Yonhap.

Путін раніше пообіцяв допомогти Північній Кореї у створенні супутників, і в листопаді Північній Кореї вдалося запустити свій перший супутник-шпигун. Південна Корея стверджувала, що Росія допомогла побудувати супутник-шпигун.