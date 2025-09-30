Не можна допустити приєднання ЗАЕС до російської енергосистеми, - експертка з ядерної енергетики Кошарна

Про це заявила експертка з питань ядерної енергетики та ядерної безпеки Ольга Кошарна в етері Еспресо.

"Вчора міністр закордонних справ Андрій Сибіга зустрічався з гендиректором МАГАТЕ, обговорювали ситуацію на ЗАЕС. І вперше прозвучала ідея технічного управління фахівцями МАГАТЕ ЗАЕС. Оскільки Росія не виконує резолюції по деокупації, там багато вже було і ООН, і Генеральна конференція і рада керуючих МАГАТЕ", - сказала вона.

На її думку, росіяни кажуть Гроссі: "Якщо ЗАЕС буде приєднана до російської енергосистеми, це надійно, це стабільно, це знімає загрози і таке інше".

"Цього допустити не можна, тому що вони почнуть виводити на потужність хоча б один енергоблок, от про що казав Кірієнко, тому що зараз Держкорпорація Росатом, яка утримує місто Енергодар не з федерального бюджету Росії Енергодару існує зараз і ЗАЕС - вони колосальні збитки несуть. Тому цього допустити не можна", - зазначила експертка.

Кошарна вважає, що найкращі санкції і щоб тиску не було, це влучити в трансформаторні підстанції, які побудували з новою лінією від Мелітополя.

"Це Молочанськ, Мелітополь, Генічеськ і так інше. Влучання такі вже були в червні, але відновили вони ці трансформатори. Так треба так влучити вже, як в ТЕЦ в Білгороді, щоб до фундаменту. Тому я вважаю, що не треба так слухати російське ІПСО, щось таке там в Гардіан було про Фукусіму, не можна порівнювати умови фукусімської аварії з землетрусами, коли не працювали дизель-генератори. І ситуацію з дизель-генераторами, коли стільки часу вже блоки перебувають в холодному зупині. Така стратегія має бути", - додала вона.

Експертка зауважила, що у США немає ідей щодо переговорів з Росією стосовно Запорізької АЕС.

"Тому що Росія пропонує три блоки на Росію, три блоки на Україну. Це нереально. Треба якийсь предмет для переговорів, оскільки вона добровільно не вийде. Це ж зрозуміло. Тому через знищення трансформаторів на території окупованій, можна примусити їх відновити лінію, бо це на їх території підконтрольній", - підсумувала Кошарна.