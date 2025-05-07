Не тільки НАТО, а й членство України в ЄС є певною гарантією безпеки, - дипломат Януконіс

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Ми дуже підтримуємо інтеграцію України до ЄС і сподіваємося, що переговори щодо вступу України до ЄС будуть пришвидшені, й Україна дійсно наблизиться до Європейського Союзу в найближчі роки. Розширення ЄС, або вступ України, має дві складові: перша - це політичний процес, а інша - це конкретні реформи, вимоги, багато технічної роботи, гармонізація законодавства і велика кількість конкретної праці, у якій ми також допомагаємо Україні", - зауважив Януконіс.

За словами дипломата, Литва наразі очолює масштабний європейський проєкт, спрямований на інтеграцію України до Європейського Союзу. У межах ініціативи активно працює велика команда експертів.

"Ми також намагаємося переконати Європейський Союз, що політична складова є не менш важливою. Членство України в ЄС - це також певна гарантія безпеки, не лише НАТО. Ми всі розуміємо, як важко країні, яка обороняється і героїчно захищає свою територію, здійснювати необхідні реформи", - наголосив Януконіс.