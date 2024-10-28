"Не вдавалося це зробити з липня": розвідка Британії зафіксувала просування окупантів у Часовому Яру

Про це йдеться у зведенні міністерства оборони Великої Британії.

Зазначається, що в центральній частині району каналу російські війська, найімовірніше, домоглися обмеженого поступу на захід від каналу в східній частині Часового Яру.

Водночас у британській розвідці додають, що в центральній та північній частині району каналу, як і раніше, тривають запеклі бої. За їхніми даними, окупаційні війська не змогли закріпитися в цих районах.

"Із середини липня 2024 року і донедавна російські війська не могли перетнути канал через масштабні оборонні заходи, вжиті Збройними силами України", - зазначають у міноборони Британії.