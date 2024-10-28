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Головна Війна з Росією "Не вдавалося це зробити з липня": розвідка Британії зафіксувала просування окупантів у Часовому Яру

"Не вдавалося це зробити з липня": розвідка Британії зафіксувала просування окупантів у Часовому Яру

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Російські окупаційні війська, ймовірно, перетнули канал у південній частині Часового Яру Донецької області та наблизилися до кордонів цього міста

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Про це йдеться у зведенні міністерства оборони Великої Британії.

Зазначається, що в центральній частині району каналу російські війська, найімовірніше, домоглися обмеженого поступу на захід від каналу в східній частині Часового Яру.

Водночас у британській розвідці додають, що в центральній та північній частині району каналу, як і раніше, тривають запеклі бої. За їхніми даними, окупаційні війська не змогли закріпитися в цих районах.

"Із середини липня 2024 року і донедавна російські війська не могли перетнути канал через масштабні оборонні заходи, вжиті Збройними силами України", - зазначають у міноборони Британії.

  • Нещодавно, 22 жовтня, депутат Дружківської міської ради Микола Довбня повідомив, що ворог прорвався біля Часового Яру, і до Костянтинівки залишилося 7-8 кілометрів.
Теги:
Новини
Росія
російська армія
Донеччина
окупанти
Велика Британiя
Світ про Україну
Часів Яр
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