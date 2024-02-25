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Війна з Росією: хроніка
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Немає такого виду воєнного злочину, який би не був скоєний Росією за час повномасштабного вторгнення в Україну, - генпрокурор Костін

25 лютого, 2024 неділя
14:35
Війна з Росією Генеральний прокурор України Андрій Костін

За час повномасштабного вторгнення в Україну Росія здійснила понад 122 тисячі воєнних злочинів усіх можливих видів, які наразі зареєстровані органами генеральної прокуратури

Про це заявив генеральний прокурор України Андрій Костін на форумі "Україна. Рік 2024".

"Це з першого дня було, є і буде пріоритетним завданням системи кримінальної юстиції знайти винуватців усіх цих воєнних злочинів та притягнути їх до відповідальності як у національних, так і в міжнародних судових інституціях, - наголосив Костін.

Він пояснив, що покарання Росії за усі воєнні злочини та відновлення справедливості для усіх жертв та постраждалих від цієї війни є "необідною передумовою збереження світового порядку і збереження сталого справедливого миру". Саме це, за словами генпрокурора, відображено у пункті 7 "Відновлення справедливості" Формули миру Зеленського.

"Немає такого виду воєнного злочину, який би не був скоєний проти України та українців росіянами під час цієї агресивної війни", - зауважив Костін, додавши, що 99% відсотків воєнних злочинів будуть розглядатися саме в українських судах.

Як зауважив генпрокурор, Україна є першою країною після Другої світової війни, яка намагається притягнути агресора до відповідальності на міжнародному рівні за воєнні злочини, це відбудеться вперше після Нюрнберзьких процесій.

Зокрема, однією зі складових системи всеосяжної відповідальності є забезпечення компенсацій усім постраждалим від цієї війни, а також відновлення України коштом російських активів. 

  • Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко на форумі "Україна. Рік 2024" заявив, що військові МВС, які воюють проти Росії спільно з ЗСУ, знищили за допомогою дронів ворожої техніки на понад 5,5 млрд доларів.

Теги:
Україна
Росія
Генпрокурор
воєнні злочини Росії
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