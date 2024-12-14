"Необхідна ініціатива щодо об'єднання сил по колу Київ - Єрусалим - Вашингтон": Безсмертний про послаблення позицій Путіна

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Іноді так трапляється, що глухий кут в одній частині світу розв'язується через вирішення проблеми в зовсім іншій частині світу. Повалення режиму Асадів у Сирії склало дуже приємну платформу. Втеча росіян із Тартуса, з території Сирії, створило дуже приємну підвалину для того, щоб при взаємодії Вашингтона, Брюсселя, Києва, Єрусалима добити рештки ХАМАСу та "Хезболли", добити хуситів, завдати серйозного удару по Ірану. Тобто просто розтрощити те, що сьогодні існує у вигляді "осі зла", таким чином підрубати три ніжки стільця, на якому сидить московський фюрер", - зазначив Роман Безсмертний.

За його словами, це своєю чергою поставило б Путіна в позицію прохача стосовно ведення переговорів і підписання якогось договору.

"У цій ситуації, яка зараз склалася для нинішньої адміністрації Байдена і наступної адміністрації Трампа, необхідна ініціатива щодо об'єднання сил по колу Київ – Єрусалим - Вашингтон. Бажано, щоб це був Брюссель, НАТО, якщо ні, то для цього достатньо Парижа й Лондона. Якщо таких процесів не буде відбуватися, це означає, що не має значення відповідь на питання - будуть США в НАТО чи не будуть. Власне, нинішня ситуація дає відповідь на питання - з ким Україна, з ким Київ має продовжувати тісну співпрацю щодо допомоги, а також у розгромі рашизму. Тому що іншого результату в цій ситуації не буде", - прокоментував дипломат.

Політик додав, що концептуально Дональд Трамп і всі ті, хто "танцюють" навколо ідеї миру, замороження, демілітаризованої зони, - це ті, хто, зрештою, закінчать тим, про що сказав днями прем'єр-міністр Словаччини Фіцо - рано чи пізно згадають про Мюнхенську угоду.

"Насправді з точки зору нинішньої ситуації концептуальною помилкою є відсутність лідерства у продовженні розгрому рашизма в Сирії, відсутність тісної співпраці в цьому колі, а також відсутність розуміння того, що війна на Близькому Сході та російсько-українська війна - це складові однієї війни", - резюмував Безсмертний.