Невдовзі фіналізуємо: Шольц прокоментував переговори про гарантії безпеки для України

Про це Шольц сказав на пресконференції 24 січня зі словацьким прем’єр-міністром Робертом Фіцо в Берліні, пише Укрінформ.

Шольц підтвердив, що перебуває в інтенсивному обміні думками з президентом України Володимиром Зеленським, телефонував йому сьогодні, незабаром відбудеться ще одна розмова. Під час сьогоднішньої розмови велику роль відігравало питання "безпекового партнерства", інтенсивна підготовка якого ведеться обома державами.

"Я виходжу з того, що ми невдовзі це фіналізуємо…У мене є відчуття, що ми перебуваємо на порозі завершальних переговорів", - сказав канцлер.

Подробиці він пообіцяв оголосити тоді, коли документ буде готовий і підписаний.