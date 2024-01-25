Невдовзі фіналізуємо: Шольц прокоментував переговори про гарантії безпеки для України
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін та Київ можуть невдовзі узгодити угоду про безпекові зобов’язання відповідно до Рамкової декларації "Групи семи", ухваленої на саміті НАТО в липні 2023 року
Про це Шольц сказав на пресконференції 24 січня зі словацьким прем’єр-міністром Робертом Фіцо в Берліні, пише Укрінформ.
Шольц підтвердив, що перебуває в інтенсивному обміні думками з президентом України Володимиром Зеленським, телефонував йому сьогодні, незабаром відбудеться ще одна розмова. Під час сьогоднішньої розмови велику роль відігравало питання "безпекового партнерства", інтенсивна підготовка якого ведеться обома державами.
"Я виходжу з того, що ми невдовзі це фіналізуємо…У мене є відчуття, що ми перебуваємо на порозі завершальних переговорів", - сказав канцлер.
Подробиці він пообіцяв оголосити тоді, коли документ буде готовий і підписаний.
- 24 січня Зеленський обговорив із Шольцом питання забезпечення макрофінансової допомоги Українській державі з боку Європейського Союзу.
- Також Шольц закликав європейських партнерів збільшити обсяги постачання озброєнь Україні. Він зауважив, що внески, які європейські країни виділили на 2024 рік, "поки що недостатньо великі".
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