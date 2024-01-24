Оборонна співпраця та збільшення допомоги до €8 млрд: Зеленський провів розмову з канцлером Німеччини Шольцом
Президент України Володимир Зеленський провів з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом телефонну розмову щодо оборонної співпраці держав та підтримки України
Про це він повідомив у телеграм-каналі.
Очільник України подякував німецькому канцлеру за його особисті зусилля в підтримці України, а також за збільшення оборонної допомоги до €8 млрд на 2024 рік.
"Дякую за особисті зусилля у всесторонній довготривалій підтримці України з боку ФРН, збільшенні оборонної допомоги нашій державі на поточний рік до 8 млрд євро, а також нещодавнє рішення про передачу Україні шести гелікоптерів Sea King Mk41", - написав Зеленський.
Також президент зауважив, що обговорив із канцлером ФРН подальшу оборонну співпрацю, зокрема посилення української системи ППО, артилерії та бронетехніки.
Під час телефонної розмови Зеленський та Шольц приділили увагу темі вступу України до ЄС.
"Відзначив важливу роль Німеччини в цьому та акцентував на необхідності подальшої підтримки України. Також обговорили питання забезпечення макрофінансової допомоги Україні з боку Євросоюзу", - підкреслив президент.
Водночас були обговорені питання щодо підготовки угоди між Україною та Німеччиною про безпекові гарантії, а також заходи двостороннього політичного діалогу в найближчому майбутньому.
- 24 січня Олаф Шольц закликав європейських партнерів збільшити обсяги постачання озброєнь Україні. Він зауважив, що внески, які європейські країни виділили на 2024 рік, "поки що недостатньо великі".
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