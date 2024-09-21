Нічна атака на Україну: сили ППО знищили 5 російських ракет і 11 "шахедів"

Про це інформує пресслужба Повітряних сил ЗСУ.



Зазначається, що цієї ночі радіотехнічні війська виявили та здійснили супровід 25 засобів повітряного нападу росіян.



Так, окупанти вдарили по Дніпропетровщині чотирма балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 з окупованого Криму і Ростовської області та 5 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Запорізької області. Також ворог випустив 16 ударних БПЛА типу Shahed із Приморсько-Ахтарська та Курська.

Повітряний напад окупантів відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

У результаті протиповітряного бою збито 5 керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 11 ударних безпілотників. Ще п’ять дронів внаслідок протидії РЕБ були локаційно втрачені.

Загалом протиповітряна оборона цієї ночі працювала у Дніпропетровській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Одеській та Миколаївській областях.