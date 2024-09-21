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Нічна атака на Україну: сили ППО знищили 5 російських ракет і 11 "шахедів"

Світлана Кравченко
21 вересня, 2024 субота
08:57
Війна з Росією сили ППО

Уночі суботи, 21 вересня, російські окупанти завдали чергового удару по Україні, запустивши ракети й ударні безпілотники. Оборонцям неба вдалося знищити 16 повітряних цілей росіян

Зміст

Про це інформує пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що цієї ночі радіотехнічні війська виявили та здійснили супровід 25 засобів повітряного нападу росіян.

Так, окупанти вдарили по Дніпропетровщині чотирма балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 з окупованого Криму і Ростовської області та 5 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Запорізької області. Також ворог випустив 16 ударних БПЛА типу Shahed із Приморсько-Ахтарська та Курська.

Повітряний напад окупантів відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

У результаті протиповітряного бою збито 5 керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 11 ударних безпілотників. Ще п’ять дронів внаслідок протидії РЕБ були локаційно втрачені.

Загалом протиповітряна оборона цієї ночі працювала у Дніпропетровській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Одеській та Миколаївській областях.

  • Ввечері 20 вересня російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди" з південного напрямку. Також окупанти здійснили пуск авіабомб. У Харкові повідомляють про влучання, серед постраждалих - неповнолітні.
  • Також вночі російські окупанти здійснили атаку на місто Кривий Ріг Дніпропетровської області. Унаслідок влучань загинули 3 людини, ще троє зазнали поранень.
Теги:
Україна
ППО
російська армія
безпілотник
ракетний удар
крилата ракета
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