Нічна атака РФ на Україну: сили ППО знищили 8 "шахедів" і 5 ворожих ракет
Уночі неділі, 18 серпня, російські загарбники атакували Україну різними видами ракет та ударними безпілотниками. Оборонцям українського неба вдалося знищити 5 ворожих ракет і 8 БПЛА
Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
Зазначається, що цієї ночі росіяни запустили по Україні балістичні ракети із Курської та Воронезької областей РФ, крилаті та керовані авіаційні ракети, а також ударні БПЛА типу Shahed також з Курської областей.
Зокрема, радіотехнічними військами Повітряних сил було виявлено 16 російських цілей: одну балістичну ракету "Іскандер-М", 2 балістичні ракети KN-23, 2 керовані авіаційні ракети Х-59, 3 крилаті ракети (тип уточнюється) та 8 "шахедів".
У результаті протиповітряного бою зенітними ракетними військами Повітряних сил, мобільними вогневими групами Сил оборони України та підрозділами радіоелектронної боротьби збито 13 повітряних цілей у межах Київської, Сумської та Полтавської областей:
- 2 балістичні ракети KN-23;
- 3 крилаті ракети (тип уточнюється);
- 8 ударних БПЛА Shahed-131/136.
Командувач ПС ЗСУ додав, що решта ракет, які не потрапили до статистики збитих, не досягли бажаних цілей. Попередньо під час нічної атаки РФ минулося без жертв.
- Уранці неділі, 18 серпня, російські окупанти запустили ударні безпілотники та ракети для атаки на столицю. Силам ППО вдалося знищити ворожі цілі на підступах до Києва.
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