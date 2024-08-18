Нічна атака РФ на Україну: сили ППО знищили 8 "шахедів" і 5 ворожих ракет

Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Зазначається, що цієї ночі росіяни запустили по Україні балістичні ракети із Курської та Воронезької областей РФ, крилаті та керовані авіаційні ракети, а також ударні БПЛА типу Shahed також з Курської областей.

Зокрема, радіотехнічними військами Повітряних сил було виявлено 16 російських цілей: одну балістичну ракету "Іскандер-М", 2 балістичні ракети KN-23, 2 керовані авіаційні ракети Х-59, 3 крилаті ракети (тип уточнюється) та 8 "шахедів".

У результаті протиповітряного бою зенітними ракетними військами Повітряних сил, мобільними вогневими групами Сил оборони України та підрозділами радіоелектронної боротьби збито 13 повітряних цілей у межах Київської, Сумської та Полтавської областей:

2 балістичні ракети KN-23;

3 крилаті ракети (тип уточнюється);

8 ударних БПЛА Shahed-131/136.

Командувач ПС ЗСУ додав, що решта ракет, які не потрапили до статистики збитих, не досягли бажаних цілей. Попередньо під час нічної атаки РФ минулося без жертв.

