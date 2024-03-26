Нічна атака РФ на Україну: сили ППО знищили усі 12 ворожих "шахедів"

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.



Зазначається, що цієї ночі ворог атакував Україну 12-ма ударними БПЛА типу Shahed, випущеними із мису Чауда в тимчасово окупованому Криму та Курської області РФ.

Крім того, росіяни обстріляли двома зенітними керованими ракетами С-300 Донеччину.

Повітряний напад відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони України у Миколаївській та Харківській областях.

Оборонцям неба вдалося знищити усі 12 російських "шахедів".